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Posted 26 июля, 12:13

Published 26 июля, 12:13

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

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Власти Тюменской области ждут от бизнеса предложений по улучшению инвестклимата

26 июля 2023, 12:13
Фото: 1MI
Предприниматели могут направить свои предложения на Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

Заседание пройдет в режиме онлайн и будет транслироваться на сайте органов власти Тюменской области 2 августа в 15:30.

Руководители отраслевых департаментов и инфраструктуры поддержки предпринимательства, главы муниципальных образований, представители бизнеса и деловых объединений под председательством Александра Моора обсудят ряд вопросов, в числе которых:

  • итоги Национального рейтинга состояния ивестклимата 2023 года;
  • внедрение регионального инвестиционного стандарта в Тюменской области;
  • презентацию проектного офиса по привлечению инвесторов.

Стоит отметить, что Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и высоким экономическим потенциалом. Благоприятный инвестиционный климат в регионе обусловлен комплексной поддержкой правительства Тюменской области. Сейчас в регионе есть целый перечень льгот для бизнеса, а том числе
финансовых, инфраструктурных и административных.

Только в 2023 году на поддержку предпринимателей из бюджета области выделено почти 600 миллионов рублей.

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