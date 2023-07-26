Власти Тюменской области ждут от бизнеса предложений по улучшению инвестклимата

Posted 26 июля, 12:13
Published 26 июля, 12:13
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Заседание пройдет в режиме онлайн и будет транслироваться на сайте органов власти Тюменской области 2 августа в 15:30.
Руководители отраслевых департаментов и инфраструктуры поддержки предпринимательства, главы муниципальных образований, представители бизнеса и деловых объединений под председательством Александра Моора обсудят ряд вопросов, в числе которых:
Стоит отметить, что Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и высоким экономическим потенциалом. Благоприятный инвестиционный климат в регионе обусловлен комплексной поддержкой правительства Тюменской области. Сейчас в регионе есть целый перечень льгот для бизнеса, а том числе
финансовых, инфраструктурных и административных.
Только в 2023 году на поддержку предпринимателей из бюджета области выделено почти 600 миллионов рублей.