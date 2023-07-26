Власти Тюменской области ждут от бизнеса предложений по улучшению инвестклимата

Стоит отметить, что Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и высоким экономическим потенциалом. Благоприятный инвестиционный климат в регионе обусловлен комплексной поддержкой правительства Тюменской области. Сейчас в регионе есть целый перечень льгот для бизнеса, а том числе

финансовых, инфраструктурных и административных.