На российский рынок выходят новые инструменты управления финансами

Как сообщают эксперты, российские компании продолжают зарабатывать, в частности, экспортеры пользуются ослаблением рубля и повышением цен на сырье. На начало июля 2023 года 39% компаний, которые исторически платили дивиденды, рекомендовали выплаты за прошедший год. Те корпорации, которые отказались от дивидендов, аккумулируют средства на счетах. Это значит, что выплаты в перспективе возобновятся. В подобных условиях приобретение акций наиболее ликвидных компаний становится хорошим вариантом инвестирования.