На российский рынок выходят новые инструменты управления финансами

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Экономический спад, который отмечался весной 2022 года, остановился, ситуация стабилизировалась. Экономика продемонстрировала свою способность противостоять угрозам, безработица находится на рекордно низком уровне в 3,2%, прогнозируется рост ВВП по итогам года на 1%. Центральный банк полагает, что в 2023 году рост реальной зарплаты достигнет 4,2%, а объем кредитов находится на рекордном уровне. По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года российский рынок акций может вырасти на 25–30%.
Как сообщают эксперты, российские компании продолжают зарабатывать, в частности, экспортеры пользуются ослаблением рубля и повышением цен на сырье. На начало июля 2023 года 39% компаний, которые исторически платили дивиденды, рекомендовали выплаты за прошедший год. Те корпорации, которые отказались от дивидендов, аккумулируют средства на счетах. Это значит, что выплаты в перспективе возобновятся. В подобных условиях приобретение акций наиболее ликвидных компаний становится хорошим вариантом инвестирования.
Эффективно инвестировать в акции конкретных российских компаний помогает unit-стратегия, которая позволяет даже начинающим инвесторам вкладывать средства в перспективные активы.
Для формирования портфеля эксперты инвест-организаций подбирают наиболее перспективные отечественные бумаги, что исключает риск блокировки активов другими странами. Присутствие каждого актива фундаментально обосновано, ведь списки компаний еженедельно обновляются.
Как утверждают в «БКС Мир инвестиций» разработанная компанией unit-стратегия «Лидеры рынка» доступна любому инвестору — квалификация не нужна. Чтобы инвестировать средства в рамках этой unit-стратегии, необходимо заключить договор страхования жизни. Это обеспечивает юридическую защиту капитала и адресную передачу средств.
Налогообложение осуществляется по льготной схеме: налогом на доходы физических лиц облагается только инвестиционный доход, превышающий ставку рефинансирования. Выплата дивидендов производится два раза в год, заявили в компании «БКС Мир инвестиций».