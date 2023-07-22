Тюменский район поделился успешными практиками с краснодарскими чиновниками

Продолжилась рабочая поездка делегации Краснодарского края в селе Ембаево, где гости смогли оценить комплексный подход к развитию территории в ЖК «Ритмы». Коллеги сравнили принципы и организацию работы застройщиков в двух регионах. Представителей градостроительной отрасли интересовали вопросы размещения социальных объектов и создания рабочих мест для жителей нового района. Гостей впечатлил проект спортивного ядра при школе на территории ЖК — во внеучебное и вечернее время спортивная зона будет открыта не только для школьников, но и для всех жителей муниципалитета. Как отметил Станислав Кагарлык, такая практика реализуется во всех населенных пунктах Тюменского района, где спортобъекты построены на пришкольной территории.