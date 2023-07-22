Тюменский район поделился успешными практиками с краснодарскими чиновниками

Posted 22 июля, 12:17
Published 22 июля, 12:17
Modified Сегодня, 00:30
Updated Сегодня, 00:30
Заместитель директора департамента имущественных отношений и градостроительства Тюменского района Станислав Кагарлык рассказал гостям о развитии площадок для индивидуального жилищного строительства. Обсудили вопросы их обеспечения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Проблемы у Краснодарского края и Тюменской области в этих вопросах схожие. Поговорили также о перспективах решения вопросов покупки, регистрации и оформления земельных участков.
За круглым столом обменялись мнениями о деятельности в рамках муниципального земельного контроля, работе градостроительных советов, а также взаимодействии с застройщиками. Особое внимание — организации работы с ресурсоснабжающими предприятиями.
Продолжилась рабочая поездка делегации Краснодарского края в селе Ембаево, где гости смогли оценить комплексный подход к развитию территории в ЖК «Ритмы». Коллеги сравнили принципы и организацию работы застройщиков в двух регионах. Представителей градостроительной отрасли интересовали вопросы размещения социальных объектов и создания рабочих мест для жителей нового района. Гостей впечатлил проект спортивного ядра при школе на территории ЖК — во внеучебное и вечернее время спортивная зона будет открыта не только для школьников, но и для всех жителей муниципалитета. Как отметил Станислав Кагарлык, такая практика реализуется во всех населенных пунктах Тюменского района, где спортобъекты построены на пришкольной территории.
По итогам выездного мероприятия его участники сошлись во мнении, что обмен опытом между регионами необходим — использование полезных практик и обсуждение проблемных вопросов способствует улучшению качества жизни граждан.