Опыт работы тюменского центра «Семья» изучила делегация из Иркутской области

«В центре „Семья“ действительно много передовых технологий и методик, которые можно внедрять в разных субъектах, в том числе и в Иркутской области. Я уверен, что по возвращению в Иркутск мы поделимся опытом наших тюменских коллег и возьмём себе на вооружение их эффективные практики», — рассказал министр Иркутской области Владимир Родионов.