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Posted 9 июля, 11:17

Published 9 июля, 11:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

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Опыт работы тюменского центра «Семья» изучила делегация из Иркутской области

9 июля 2023, 11:17
Фото: 1MI
В тюменский региональный центр «Семья» для обмена опытом и изучения успешных практик приехали специалисты социальной сферы из Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В составе делегации — министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, его заместитель Светлана Иевлева и директор учебно-методического центра развития социального обслуживания Иркутской области Светлана Клецкина.

«В центре „Семья“ действительно много передовых технологий и методик, которые можно внедрять в разных субъектах, в том числе и в Иркутской области. Я уверен, что по возвращению в Иркутск мы поделимся опытом наших тюменских коллег и возьмём себе на вооружение их эффективные практики», — рассказал министр Иркутской области Владимир Родионов.

Специалисты центра «Семья» рассказали гостям о том, какие меры социальной поддержки семей с детьми оказываются в регионе и представили лучшие практики в сфере социального обслуживания населения.

Также членов делегации познакомили с разными направлениями работы центра: деятельность ресурсного центра по поддержке социально ориентированных НКО, реализация проекта «Точка опоры» (бесплатная помощь родителям по вопросам воспитания детей), работа службы экстренного реагирования и многие другие.

«За деятельностью центра „Семья“ я наблюдаю достаточно длительное время. Наконец удалось лично побывать в его стенах, познакомиться с его структурой и персоналом. Впечатления самые благоприятные. Очень понравились современные подходы в работе с людьми, которые используют специалисты центра „Семья“. Думаю, нам есть что позаимствовать», — поделилась мнением Светлана Клецкина.

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