Опыт работы тюменского центра «Семья» изучила делегация из Иркутской области

Posted 9 июля, 11:17
Published 9 июля, 11:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В составе делегации — министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, его заместитель Светлана Иевлева и директор учебно-методического центра развития социального обслуживания Иркутской области Светлана Клецкина.
«В центре „Семья“ действительно много передовых технологий и методик, которые можно внедрять в разных субъектах, в том числе и в Иркутской области. Я уверен, что по возвращению в Иркутск мы поделимся опытом наших тюменских коллег и возьмём себе на вооружение их эффективные практики», — рассказал министр Иркутской области Владимир Родионов.
Специалисты центра «Семья» рассказали гостям о том, какие меры социальной поддержки семей с детьми оказываются в регионе и представили лучшие практики в сфере социального обслуживания населения.
Также членов делегации познакомили с разными направлениями работы центра: деятельность ресурсного центра по поддержке социально ориентированных НКО, реализация проекта «Точка опоры» (бесплатная помощь родителям по вопросам воспитания детей), работа службы экстренного реагирования и многие другие.
«За деятельностью центра „Семья“ я наблюдаю достаточно длительное время. Наконец удалось лично побывать в его стенах, познакомиться с его структурой и персоналом. Впечатления самые благоприятные. Очень понравились современные подходы в работе с людьми, которые используют специалисты центра „Семья“. Думаю, нам есть что позаимствовать», — поделилась мнением Светлана Клецкина.