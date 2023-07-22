Строительство школы в деревне Овсянникова Тобольского района идет с опережением

Губернатор также напомнил, что точно такая же школа была открыта в 2022 году в деревне Хмелева Тобольского района.



«Для местных жителей это долгожданное событие. В Овсянникова сегодня больше ста детей. И население постоянно увеличивается. При этом старая школа — ровесница муниципалитета, в этом году она тоже отмечает вековой юбилей. Классы тесные, библиотека в коридоре… В новой будет просторно, уютно, большой спортзал и современное оборудование для учебы. Ребята переедут в новое здание уже в этом году. Уверен, им там точно понравится», — отметил Моор.