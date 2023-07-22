nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 12:39

Published 22 июля, 12:39

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Изображение материала

Строительство школы в деревне Овсянникова Тобольского района идет с опережением

22 июля 2023, 12:39
Фото: 1MI
Новая школа строится в деревне Овсянникова Тобольского района. Работы идут с опережением графика. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

Губернатор также напомнил, что точно такая же школа была открыта в 2022 году в деревне Хмелева Тобольского района.

«Для местных жителей это долгожданное событие. В Овсянникова сегодня больше ста детей. И население постоянно увеличивается. При этом старая школа — ровесница муниципалитета, в этом году она тоже отмечает вековой юбилей. Классы тесные, библиотека в коридоре… В новой будет просторно, уютно, большой спортзал и современное оборудование для учебы. Ребята переедут в новое здание уже в этом году. Уверен, им там точно понравится», — отметил Моор.

По программе замены деревянных школ к концу года планируем открыть в общей сложности пять учебных заведения в Тобольском, Вагайском и Упоровском районах. В 2024 году ещё четыре в Уватском, Ярковском и Вагайском районах.

Подпишитесь
«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ
Сегодня, 10:18
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Сегодня, 01:00
На утренниках дошкольников в Тюмени нарядят в военную форму
Сегодня, 02:54
«Если отдых затянулся»: психолог рассказала, как тюменцам не уволиться после отпуска
Вчера, 09:37
«Будет больно»: публикуем график магнитных бурь на август 2023
Вчера, 09:07
В июле погода в Тюмени побила 30-летний рекорд по жаре
Вчера, 07:22