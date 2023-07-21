Большая часть школ Тюменской области уже готовы к новому учебному году

Posted 21 июля, 12:12
Published 21 июля, 12:12
Modified Сегодня, 00:51
Updated Сегодня, 00:51
«Работа идет по плану. Подготовка школ к новому учебному году должна быть полностью завершена не позднее 16 августа», — рассказал губернатор. 1 сентября 2023 года в школы отправится 251 тысяча юных тюменцев, 26,5 тысяч из них — первоклассники.
Глава региона осмотрел капитально отремонтированную в 2022 году Омутинскую среднюю школу № 1. В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» учебное заведение оснащено современным оборудованием. Александр Моор побывал в научной лаборатории, кружках робототехники и управления квадрокоптерами, а также пообщался с участниками школьной организации Российского движения детей и молодежи.
Губернатор проверил, как выполняется его поручение о строительстве тротуара с освещением на улице Зятькова. С такой просьбой к главе региона обратилась на личном приеме жительница села Омутинского Татьяна Яковлева. Улица ведет к детскому саду, и родителям с детьми приходилось передвигаться по краю проезжей части.
«Встретился с Татьяной, она довольна. Тротуар широкий, здесь легко смогут разъехаться две детские коляски. Самое главное — дорога для пешеходов будет безопасной. Работы завершатся уже в сентябре», — прокомментировал Александр Моор.
Серьезный интерес у главы региона вызвал инвестиционный проект по созданию базы отдыха «Елки», который реализует индивидуальный предприниматель Юрий Елишев — участник регионального проекта «Акселератор команд муниципальных образований». Для строительства деревянных коттеджей для отдыхающих и обустройства парковки выделены земельные участки. Базу планируют открыть в декабре 2023 года. Александр Моор предложил предпринимателю и главе Омутинского района Олегу Кузнецову совместно проработать варианты дальнейшей господдержки инвестпроекта.
Рабочую поездку в муниципалитет губернатор завершил осмотром районной модельной библиотеки. Учреждение культуры находится в просторном историческом здании, основа которого была построена в конце XIX века, рассказала главе региона его руководитель Людмила Бабенкова.
В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» библиотеку отремонтировали и оснастили современным оборудованием. В результате она стала точкой притяжения для жителей села всех возрастов и центром общественной активности.
«Приятно видеть людей, настолько увлеченных своим делом. Коллектив библиотеки — большие молодцы», — поделился впечатлениями Александр Моор.