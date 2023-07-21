Большая часть школ Тюменской области уже готовы к новому учебному году

Губернатор проверил, как выполняется его поручение о строительстве тротуара с освещением на улице Зятькова. С такой просьбой к главе региона обратилась на личном приеме жительница села Омутинского Татьяна Яковлева. Улица ведет к детскому саду, и родителям с детьми приходилось передвигаться по краю проезжей части.