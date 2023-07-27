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Posted 27 июля, 12:36

Published 27 июля, 12:36

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

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Сразу три новых школы планируют открыть в Тюмени к началу учебного года

27 июля 2023, 12:36
Фото: 1MI
К началу нового учебного года в Тюмени готовятся ввести в эксплуатацию сразу три школы. Открытия учебных заведений с нетерпением ждут жители микрорайонов Тура, Плеханово и Ямальский-2, сообщает пресс-служба регионального депобра.

Всем школам-новостройкам будет чем удивить своих первых учеников и педагогов. В гимназии № 4 в мкр. Ямальский-2, помимо цифровых лабораторий и роботехнических наборов, реализован современный проект видеостудии, которая позволит создать собственное школьное телевидение. В школе № 67 в мкр. Тура у ребят появятся современные лабораторные комплексы по естествознанию, станки для робототехники, конструкторы «Экологическая энергетика». В школу № 95 в мкр. Плеханово, приобретены образовательные модули по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами, востребованные в настоящее время во всем мире. Во всех школах создана современная образовательная среда, имеются просторные библиотеки, места для отдыха, спортивные сооружения.

В целом же в Тюменской области в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию девять школ — три в Тюмени, одну в Ишиме и пять — в деревнях Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского и Упоровского районов. Сельские малокомплектные учебные учреждения возводятся в рамках региональной программы замены деревянных школьных зданий.

Александр Моор всегда подчёркивает важность строительства современных детских садов и школ в регионе: «Вопрос принципиальный, он находится на моём личном контроле».

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