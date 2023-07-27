Сразу три новых школы планируют открыть в Тюмени к началу учебного года

Всем школам-новостройкам будет чем удивить своих первых учеников и педагогов. В гимназии № 4 в мкр. Ямальский-2, помимо цифровых лабораторий и роботехнических наборов, реализован современный проект видеостудии, которая позволит создать собственное школьное телевидение. В школе № 67 в мкр. Тура у ребят появятся современные лабораторные комплексы по естествознанию, станки для робототехники, конструкторы «Экологическая энергетика». В школу № 95 в мкр. Плеханово, приобретены образовательные модули по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами, востребованные в настоящее время во всем мире. Во всех школах создана современная образовательная среда, имеются просторные библиотеки, места для отдыха, спортивные сооружения.