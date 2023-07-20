В 2023 году региональный маткапитал на первого ребенка получили более 2,7 тыс. семей

Posted 20 июля, 12:51
Published 20 июля, 12:51
Modified Сегодня, 00:57
Updated Сегодня, 00:57
Семей, которые могут воспользоваться региональным материнским капиталом на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей, стало больше. Это стало возможным благодаря решению губернатора Тюменской области Александра Моора упростить процедуру его получения.
«Раньше для получения этой выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении 5 лет, — отмечал Александр Викторович в своем телеграм-канале, — судя по обращениям земляков, для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд».
Теперь семьям, в которых родился первенец, не нужно подтверждать проживание в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих дате рождения ребенка. Достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и регистрация рождения малыша произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.
Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались почти 15,9 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено почти 2,4 млрд рублей.