В 2023 году региональный маткапитал на первого ребенка получили более 2,7 тыс. семей

Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались почти 15,9 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено почти 2,4 млрд рублей.