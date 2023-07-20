nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля, 12:51

Published 20 июля, 12:51

Modified Сегодня, 00:57

Updated Сегодня, 00:57

Изображение материала

В 2023 году региональный маткапитал на первого ребенка получили более 2,7 тыс. семей

20 июля 2023, 12:51
Фото: 1MI
По данным департамента социального развития Тюменской области, с начала года региональный маткапитал на первого ребенка получили уже более 2,7 тысячи семей. Из бюджета области на эти цели выделено более 400 млн рублей.

Семей, которые могут воспользоваться региональным материнским капиталом на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей, стало больше. Это стало возможным благодаря решению губернатора Тюменской области Александра Моора упростить процедуру его получения.

«Раньше для получения этой выплаты нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении 5 лет, — отмечал Александр Викторович в своем телеграм-канале, — судя по обращениям земляков, для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд».

Теперь семьям, в которых родился первенец, не нужно подтверждать проживание в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих дате рождения ребенка. Достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и регистрация рождения малыша произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.

Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались почти 15,9 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено почти 2,4 млрд рублей.

Подпишитесь
«Я здесь не чужая»: как живут в Тюмени украинские переселенцы
Вчера, 01:04
«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВО
Вчера, 01:00
«Легкие деньги?» как наркобизнес в Тюменской области затягивает все больше подростков
Вчера, 08:23
«Если отдых затянулся»: психолог рассказала, как тюменцам не уволиться после отпуска
Вчера, 09:37
«Будет больно»: публикуем график магнитных бурь на август 2023
Вчера, 09:07
В июле погода в Тюмени побила 30-летний рекорд по жаре
Вчера, 07:22