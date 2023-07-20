Отдельные контейнеры для сбора спиленных деревьев — шаг к успеху проекта «Экология»

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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В Свердловской области с начала реформы количество мест сбора отходов возросло более чем в 2 раза. Если в 2019 году их было 15 930, то сегодня накопление ТКО осуществляется на 36 375 контейнерных площадках. Однако при увеличении количества мест накопления существовавшие ранее проблемы остаются. Жители все также захламляют площадки обрезью зеленных насаждений. Практически круглый год ветки и стволы деревьев затрудняют погрузку и вывоз отходов с контейнерной площадки (КП).
В 2020 году этот вид отходов вызвал целую бурю обсуждений в профессиональной среде. На проблему обратили внимание не только региональные операторы и контролирующие органы, но и минприроды России. Министерство сначала исключило обрезь зеленных насаждений из состава ТКО, но потом поменяло свое мнение. В итоге решения проблемы так и не нашли.
Ветки, кустарники и деревья продолжают доставлять неудобство. Даже при небольшом весе они требуют ручной загрузки в кузов и занимают большую площадь на контейнерных площадках. Если такой груз попадает в мусорный бак, то практически занимает весь его объем, а при попадании в кузов мусоровоза может вывести из строя механизм.
Есть интересная закономерность: на территориях с многоквартирными домами эта проблема стоит острее, чем в частном секторе. Здесь «поставщиками» таких отходов являются коммунальные службы и управляющие компании.
Интересный опыт сложился в Екатеринбурге. Там действует экологический стандарт обращения с растительными отходами. Он позволяет их не просто утилизировать, а использовать в качестве топлива и удобрений.
Порубочные остатки, образовавшиеся в процессе работ по сносу и кронированию древесно-кустарниковой растительности, подвергаются максимально глубокой переработке. Часть пригодных для распиловки стволов распиливается на доски, деревья не пригодные к распиловке перерабатывают на дрова с помощью дровокольной линии типа Тайфун 380. В последующем они используются для отопления производственной базы «Лесничества», рассказал заместитель директора МСАУ «Екатеринбургское лесничество» (оно занимается городским лесами и парками) Дмитрий Метелев.
Остальное дробится на щепу с помощью установок типа ДОП-1. Она используется в лесном питомнике для мульчирования, а часть щепы оставляется на перегнивание и в дальнейшем применяется в качестве удобрения. За год «Лесничество» перерабатывает порядка 600 кубических метров отходов, но еще несколько лет назад их просто вывозили на свалку.
С 2022 года аналогичная схема применяется в екатеринбургском МБУ «Зеленстрой». Это учреждение отвечает за растительные насаждения Екатеринбурга. В прошлом году «Зеленстрой» приобрел древесно-рубильная машину МДР-0,8М для измельчения порубочных остатков в щепу.
Щепа вывозится на территорию питомника, где используется в качестве удобрения и естественной защиты растительности в период заморозков. При этом объем растительных отходов также составляет около 600 кубометров, — отметила директор МБУ «Зеленстрой» Анна Янченко.
Распространение подобного стандарта на небольшие муниципалитеты затруднено. Местные бюджеты не могут себе позволить дополнительные расходы. В муниципалитетах стоило бы сосредоточится не на том, как утилизировать растительные отходы, а как правильно организовать их временное хранение и размещение, считает первый заместитель генерального директора ООО «ТЭО» (региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области) Светлана Петренко.
Мы сталкиваемся с тем, что отсутствие специально выделенных под растительные отходы мест накопления приводит к хаотичности и беспорядку. Начать стоит с простого — оборудовать такие места на некоторых контейнерных площадках в каждом населенном пункте, — добавила Светлана Петренко.
В России такого опыта пока нет, но он может появиться. Это позволит не только улучшить логистику, но и направить обрезь не на захоронение на полигоны ТКО, а в переработку.
Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2030 году 50% образуемых отходов должны перерабатываться. Растительность и обрезь зеленных насаждений уже сегодня могут войти в этот процент.