Отдельные контейнеры для сбора спиленных деревьев — шаг к успеху проекта «Экология»

Ветки, кустарники и деревья продолжают доставлять неудобство. Даже при небольшом весе они требуют ручной загрузки в кузов и занимают большую площадь на контейнерных площадках. Если такой груз попадает в мусорный бак, то практически занимает весь его объем, а при попадании в кузов мусоровоза может вывести из строя механизм.

Есть интересная закономерность: на территориях с многоквартирными домами эта проблема стоит острее, чем в частном секторе. Здесь «поставщиками» таких отходов являются коммунальные службы и управляющие компании.