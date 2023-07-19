Тюменского учителя физкультуры осудили за травму второклассника

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Установлено, что мужчина нарушил ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.
«Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени постепенно увеличивается дефицит учителей. Педагоги нужны в МОУ № 12, 41, 56, 72 и других учреждениях.