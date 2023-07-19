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Тюменского учителя физкультуры осудили за травму второклассника

19 июля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Мировой суд Тюменского района вынес приговор учителю физкультуры. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей за травму ученика.

Установлено, что мужчина нарушил ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

«Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени постепенно увеличивается дефицит учителей. Педагоги нужны в МОУ № 12, 41, 56, 72 и других учреждениях.

Дефицит врачей и учителей в Тюмени только увеличивается
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные
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