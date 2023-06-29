Дефицит врачей и учителей в Тюмени только увеличивается

Медики уже входят в ТОП 10 самых востребованных профессий по данным сайта Зарплата.ру. На 29 июня в городе отмечалось 6 070 вакансий, из них 181 — врачи. Более того, требуются 57 медсестёр. Ещё несколько месяцев назад на сайте регистрировалось 171 вакансия для медиков.