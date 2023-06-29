Дефицит врачей и учителей в Тюмени только увеличивается

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Медики уже входят в ТОП 10 самых востребованных профессий по данным сайта Зарплата.ру. На 29 июня в городе отмечалось 6 070 вакансий, из них 181 — врачи. Более того, требуются 57 медсестёр. Ещё несколько месяцев назад на сайте регистрировалось 171 вакансия для медиков.
Постепенно растёт потребность в учителях и преподавателях. Педагоги нужны в МОУ № 12, 41, 56, 72 и других учреждениях. Очень много вакансий для учителей математики, им готовы платить зарплату 45 — 60 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что некоторым тюменским врачам платят 111 тысяч рублей.