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Дефицит врачей и учителей в Тюмени только увеличивается

29 июня 2023, 11:57
Фото: 1MI

В тюменских школах не хватает учителей, а в больницах врачей

В областной столице число вакансий для учителей и врачей только увеличивается.

Медики уже входят в ТОП 10 самых востребованных профессий по данным сайта Зарплата.ру. На 29 июня в городе отмечалось 6 070 вакансий, из них 181 — врачи. Более того, требуются 57 медсестёр. Ещё несколько месяцев назад на сайте регистрировалось 171 вакансия для медиков.

Постепенно растёт потребность в учителях и преподавателях. Педагоги нужны в МОУ № 12, 41, 56, 72 и других учреждениях. Очень много вакансий для учителей математики, им готовы платить зарплату 45 — 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что некоторым тюменским врачам платят 111 тысяч рублей.

У тюменских врачей выросли зарплаты до 111 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Зарплата
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