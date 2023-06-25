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У тюменские врачей выросли зарплаты до 111 тысяч рублей

25 июня 2023, 03:56

Зарплата тюменских врачей превышает 111 тысяч рублей

Тюменские врачи находятся на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа по размеру заработной платы.
Сюжет
Тюмень

Средний заработок тюменских медиков в первом квартале 2023 года составил 111 тысяч 224 рубля. Такие данные предоставил Росстат.

На первом месте по уровню заработной платы находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Ямальские врачи зарабатывают 240 тысяч ежемесячно. На втором месте Югра, где средний заработок медиков составляет 154 тысячи 451 рубль.

В Свердловской области размер средней заработной платы врачей находится на уровне 98 тысяч 138, в Челябинской и Курганской областях — 90 тысяч и 77 тысяч 362 рубля.

В среднем по России размер заработной платы врачей составляет 100 тысяч 922 рубля. Самые большие зарплаты получают медики Чукотского автономного округа (246 тысяч рублей), ЯНАО (240 тысяч рублей) и Магаданской области (195,7 тысяч рублей). Самые низкие — медики Северо-Кавказского автомномного округа (54-55 тысяч рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что за год заработные платы строителей увеличились на 30%. Средние доход работников это отрасли составляет сегодня 95 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Тюмень#Тюменская область
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