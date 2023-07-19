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Российские туристы прежнему рассчитывают отдохнуть в Крыму

18 июля 2023, 21:02
Фото: 1MI
Даже после очередного ЧП на мосту в Крым россияне не спешат отказываться от отдыха. Туристы массово отменяют туры на полуостров на июль, зато бронируют на август и сентябрь.

По данным «Новых Известий», после атаки морских беспилотников в ночь на понедельник практически обрушился пролет моста на шоссе. Был серьёзно повреждён продёт на дороге. Вечером 17 июля по одной половине было восстановлено реверсивное движение автотранспорта, но автомобилистам рекомендовано добираться и в Крым, и из Крыма по дорогам, которые находятся в Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

Ожидаемо выросло на 60% и 70% к привычным показателям, соответственно, число запросов на отдых в Анапе и Геленджике. Марат Хуснуллин уже обещал восстановить мост за три недели, туры в Крым переносят на август и сентябрь. При этом «туры на 20 июля и после пока не аннулируют».

Взрыв похоже не слишком напугал желающих отдохнуть на полуострове, но новых бронирований на конец июля, август и сентябрь стало меньше. По данным РСТ, отели в Крыму загружены на 50-80%.

В соцсетях тоже не все однозначно. Кто-то не советует рисковать, а кто-то утверждает, что рисковать все равно будут.

«Две трети россиян живут без заграничных паспортов. Этим, конечно, все объясняется: и вера в особую свою духовность, и неприязнь к чужакам. Потомки колхозных беспаспортных крестьян во втором-третьем поколении и не нуждались в поездке дальше ближайшего областного центра. Ну и еще раз в жизни — на море. До 2014 года мы могли несколько раз в год летать в Египет, недорого ездить в Турцию, да что там, в Париже гостиницы стоили по тогдашнему курсу дешевле, чем в Твери. И конечно, был очень дешев отдых в Крыму», — отмечает журналист Мария Орлова.

На данный момент в Краснодарском крае много народа и дорого, плюс, какие-то природные катаклизмы. Люди поехали в Крым, но и тут произошло ЧП. Теперь им предлагают возвращаться через новые территории, Перекоп, Мелитополь.

Остается добавить, что украинские блогеры пишут по этому поводу, что «россияне едут в Крым на свой страх и риск». Стоит отметить, что 15 июля днем размер пробки к мосту достигал 700 автомобилей. Водителям и пассажирам приходилось томиться в ожидании проезда по переправе по два часа. К вечеру поток уменьшается, здесь организован досмотр транспорта.

ЧП на Крымском мосту: что известно к данному часу
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#Общество#Спортивный туризм#Зоны отдыха#Отпуск
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