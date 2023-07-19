Российские туристы прежнему рассчитывают отдохнуть в Крыму

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
Modified Сегодня, 21:04
Updated Сегодня, 21:04
По данным «Новых Известий», после атаки морских беспилотников в ночь на понедельник практически обрушился пролет моста на шоссе. Был серьёзно повреждён продёт на дороге. Вечером 17 июля по одной половине было восстановлено реверсивное движение автотранспорта, но автомобилистам рекомендовано добираться и в Крым, и из Крыма по дорогам, которые находятся в Донецкой, Запорожской и Херсонской области.
Ожидаемо выросло на 60% и 70% к привычным показателям, соответственно, число запросов на отдых в Анапе и Геленджике. Марат Хуснуллин уже обещал восстановить мост за три недели, туры в Крым переносят на август и сентябрь. При этом «туры на 20 июля и после пока не аннулируют».
Взрыв похоже не слишком напугал желающих отдохнуть на полуострове, но новых бронирований на конец июля, август и сентябрь стало меньше. По данным РСТ, отели в Крыму загружены на 50-80%.
В соцсетях тоже не все однозначно. Кто-то не советует рисковать, а кто-то утверждает, что рисковать все равно будут.
«Две трети россиян живут без заграничных паспортов. Этим, конечно, все объясняется: и вера в особую свою духовность, и неприязнь к чужакам. Потомки колхозных беспаспортных крестьян во втором-третьем поколении и не нуждались в поездке дальше ближайшего областного центра. Ну и еще раз в жизни — на море. До 2014 года мы могли несколько раз в год летать в Египет, недорого ездить в Турцию, да что там, в Париже гостиницы стоили по тогдашнему курсу дешевле, чем в Твери. И конечно, был очень дешев отдых в Крыму», — отмечает журналист Мария Орлова.
На данный момент в Краснодарском крае много народа и дорого, плюс, какие-то природные катаклизмы. Люди поехали в Крым, но и тут произошло ЧП. Теперь им предлагают возвращаться через новые территории, Перекоп, Мелитополь.
Остается добавить, что украинские блогеры пишут по этому поводу, что «россияне едут в Крым на свой страх и риск». Стоит отметить, что 15 июля днем размер пробки к мосту достигал 700 автомобилей. Водителям и пассажирам приходилось томиться в ожидании проезда по переправе по два часа. К вечеру поток уменьшается, здесь организован досмотр транспорта.