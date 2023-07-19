Российские туристы прежнему рассчитывают отдохнуть в Крыму

По данным «Новых Известий», после атаки морских беспилотников в ночь на понедельник практически обрушился пролет моста на шоссе. Был серьёзно повреждён продёт на дороге. Вечером 17 июля по одной половине было восстановлено реверсивное движение автотранспорта, но автомобилистам рекомендовано добираться и в Крым, и из Крыма по дорогам, которые находятся в Донецкой, Запорожской и Херсонской области.