«Лечили ли?»: заведено уголовное дело после гибели мужчины в тюменской больнице

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
После публикации «Нашего города» о тюменце Сергее Евсееве, который скончался в отделении реанимации областной инфекционной больницы, силовики возбудили уголовное дело. Супруга погибшего полагает, что ее трое детей могли остаться без отца из-за ошибки врачей. Уполномоченные сотрудники проверят эту версию.
Светлана Евсеева рассказала «Нашему городу», что 25 июня ей позвонили из СУ СКР по Тюменской области и пригласили на подачу заявления.
«Он сказал, что у него много дел, но мой случай он готов рассмотреть и в воскресенье. Тогда мы и встретились. Я принесла все бумаги, которые у меня есть, на что мне ответили, что дело возбуждено!», — поделилась Светлана.
Напомним, что Сергей Евсеев 7 мая 2023 года почувствовал себя плохо — у него разболелась голова. Он с супругой обошел многих врачей, но диагноз ему поставить не смогли. Последний врач, осматривавший мужчину, рекомендовал ему обратиться в инфекционную больницу, чтобы обследоваться и там.
Врачи тюменской «инфекционки» вынесли предположительный диагноз — менингоэнцефалит головного мозга. От него мужчину и начали лечить. Сначала состояние пациента улучшалось, но позже резко ухудшилось — он впал в кому, а через 2 дня скончался.
Лишь когда Сергей был уже в коме Светлана узнала, что диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у мужчины был рак желудка, который дал метастазы в головной мозг. Допускается, что все время пребывания в больнице, Евсеева лечили по ошибочному диагнозу.
«Я считаю, что была допущена врачебная ошибка. Трое детей остались без отца», — говорит Светлана.
Сейчас предполагается, что при лечении Серегя врачами тюменской больницы могла быть допущена ошибка. Стоит обозначить, что по определению советского ученого Ипполита Давыдовского, «врачебная ошибка» — это следствие добросовестного заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанностей. Главное отличие ошибки от других дефектов врачебной деятельности — исключение умышленных преступных действий (небрежности, халатности, невежества)
Член-корреспондент РАН, профессор Глеб Федосеев обозначает, что врачебные ошибки, которые могут быть объективного и субъективного характера:
Объективный характер — несовершенство науки, невозможность адекватных диагностических и лечебных действий — то, что не зависит от врача.
Субъективный характер — недостаточная квалификация, дефекты сбора анамнеза и объективного обследования больного, отсутствие специальных методов исследования, переоценка полученных данных, дефекты клинического мышления — то, что зависит от врача.
«Нередко сочетаются ошибки объективного и субъективного характера — наиболее тяжелые последствия для больного. Считают, что объективный характер имеют 30-40% ошибок и субъективный характер — 60-70% ошибок», — обозначает Федосеев.
Определение характера ошибки в судебной практике часто становится главным аргументом для квалификации нарушения и выбора наказания.
Адвокат Павел Руснаков уже работал с делами, касающихся врачебной ошибки, он рассказал «Нашему городу», что спрогнозировать исход дела до того, как будут собраны все экспертизы, проблематично.
«Такие дела часто тянутся долго. Здесь очень много деталей, которые стоит учитывать. Однако при заведении уголовного дела ответственность несет сотрудник, а не медицинская организация. А выяснить, кто из врачей могу допустить ошибку уже предстоит следователям», — говорит адвокат.
Он также отметил, что врач может оказаться в тюрьме и лишиться возможности заниматься медициной, если будет доказано, что он виновен в совершении врачебной ошибки. Так, например, по части 2 статьи 238 УК РФ (врачебная ошибка, приведшая к тяжкому вреду здоровью пациента или к его смерти) виновник может получить, как штраф до 500 тысяч рублей, так и отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.
Таким образом, расследование дела Сергея Евсеева может затянуться. Для того, чтобы выдвинуть обвинение, правоохранителям необходимо подготовить основательную доказательную базу и получить результаты приличного ряда экспертиз. Супруга Сергея готова к судебным тяжбам и желает, чтобы виновные понесли наказание. Также она готова работать со следствием, чтобы врачи, допускающие роковые ошибки (в случае доказательства их вины), не были допущены к работе с населением.