«Лечили ли?»: заведено уголовное дело после гибели мужчины в тюменской больнице

Он также отметил, что врач может оказаться в тюрьме и лишиться возможности заниматься медициной, если будет доказано, что он виновен в совершении врачебной ошибки. Так, например, по части 2 статьи 238 УК РФ (врачебная ошибка, приведшая к тяжкому вреду здоровью пациента или к его смерти) виновник может получить, как штраф до 500 тысяч рублей, так и отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.