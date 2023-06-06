«От головной боли до комы»: ошибка тюменских врачей стоила жизни отцу троих детей

Состояние мужчины продолжало ухудшаться — он уже не мог открывать глаза от боли. А потому в тот же день супруги поехали в дежурившую в тот день ОКБ №1, где у мужчины снова взяли общий анализ крови, сделали УЗИ и КТ головного мозга. И здесь врач не обнаружил отклонений, Сергея осмотрели терапевт, хирург и невролог. Поводов для госпитализации ни один из них не увидел.