«От головной боли до комы»: ошибка тюменских врачей стоила жизни отцу троих детей

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В редакцию обратилась жена Сергея, она рассказала, что мужчина почувствовал себя плохо 7 мая, к вечеру у него разболелась голова.
«Я дала ему обезболивающее и он уснул. Утром голова все еще сильно болела и мы поехали в ОКБ №2, где нас направили к неврологу. Врач осмотрел мужа, назначил ему общий анализ крови и мочи, ЭКГ, УЗИ брюшной полости и КТ головного мозга», — рассказывает супруга.
П результатам анализов, никаких критических изменений обнаружено не было и врач предположил, что причина боли — защемление позвонков шейного отдела. Пациенту выписали лечение, поставили обезболивающий укол и сказали, что к вечеру должно стать лучше. Но боль только усиливались и лекарства не помогали. Утром 9-го мая Сергей уже не мог встать с кровати, он плохо говорил, начались приступы рвоты. Его жена вызвала скорую помощь.
«Фельдшер сказал что передаст ситуацию на контроль терапевту по месту жительства, который уже решит, что делать, а сейчас повода для госпитализации нет. Он поставил мужу укол от боли и рвоты, после чего в журнале сделал отметку об улучшении состояния пациента и уехал».
Состояние мужчины продолжало ухудшаться — он уже не мог открывать глаза от боли. А потому в тот же день супруги поехали в дежурившую в тот день ОКБ №1, где у мужчины снова взяли общий анализ крови, сделали УЗИ и КТ головного мозга. И здесь врач не обнаружил отклонений, Сергея осмотрели терапевт, хирург и невролог. Поводов для госпитализации ни один из них не увидел.
Однако врачи дали рекомендацию — обратиться в инфекционную больницу, так как симптомы могут указывать на наличие инфекционного заболевания.
«Мы приехали в инфекционную больницу, там врачи нас послушали, посмотрели выписки и вынесли предположительный диагноз — менингоэнцефалит головного мозга. Врачи решили что мужу нужна госпитализация, сказали, что завтра у него возьмут спиномозговую пункцию и положили в первое отделение».
На следующий день после госпитализации женщине сообщили, что при проведении пункции врачи заметили сильное давление, которое вызывало отек мозга и головную боль. После процедуры мужчина стал чувствовать себя лучше.
«Потом он позвонил мне сам, сказал, что стало легче, появился аппетит, но язык у него почему-то заплетался. Но он сказал, что все будет хорошо и нужно надеяться на лучшее».
Врачи тоже говорили, что все идет хорошо, что менингоэнцефалит головного мозга лечится и уже через 10-14 дней Сергей встанет на ноги. Но головная боль до конца не проходила.
«Позже он сказал, что по ощущениям у него отказывает нога и „тюкает“ что-то. Сказал, что дежурит его врач и он попросил медсестру его пригласить. Но никто к нему так и не пришел, об этом я узнала в воскресение, когда муж также сказал, что ему тяжело говорить, каждый звук и движение усиливает боль. А потому попросил не звонить самой, а ждать вызова от него».
Но на следующий день муж не позвонил. Тогда супруга обратилась к врачу, который сообщил, что мужчине повторно провели спиномозговую пункцию и сейчас он отдыхает после процедуры. Как восстановится — сам позвонит. Но звонка все не было.
«Я стала сама ему звонить и он взял трубку и сказал: „мне очень сильно больно, я не могу разговаривать“. Это были его последние слова, я его больше не слышала».
Уже через день женщине сообщили что супруг встал с кровати и у него случился эпилептический припадок. Его привели в себя и продолжили лечение по ранее установленной схеме.
На следующий день жене пациента сообщили, что врачи провели УЗИ брюшной полости и КТ головного мозга. Было выявлено затемнение на поджелудочной железе и на печени.
«Но нам просто порекомендовали после выписки в плановом порядке обратиться к врачу. Говорили, что это, возможно, онкопроцесс, но этого еще никто не утверждает».
Тогда женщина решила приехать в больницу и потребовала разговора с заведующей отделением Ириной Савельевой, которая сообщила, что еще одно затемнений было обнаружено и в головном мозге мужчины.
«Но снова сказали, что с этим после выписки нужно будет обратиться, так как сейчас об онкозаболевании говорить рано. Вдобавок анализы не выявили наличия онкоклеток. Также мне сообщили, что муж чувствует себя хорошо, но ему не разрешают вставать, чтобы снова не случился приступ. Мне объяснили, что он мог случиться из-за того, что мужа лечили гормонами, а потом их давать перестали и на фоне этого могло так произойти. Савельева сказала, что сейчас ему снова вводят гормоны, мужу станет хорошо и „он станет веселый“. Отек пока снять так и не могут».
Супруге порекомендовали привезти мужу его любимой еды, чтобы подбодрить. Тогда женщина побежала в ближайший магазин и накупила пакет вкусностей, в который. положила записку: «Мы с детьми тебя очень любим и ждем». Пакет она передала врачам и поехала домой готовить манты, которы очень хотел супруг. Позже она получит этот нетронутый пакет с непрочитанной запиской обратно.
Утром следующего дня женщина узнает, что мужа перевели в реанимацию, но врачи говорят, что это не связано с ухудшением состояния, мол, это всего лишь мера для обеспечения безопасности.
Но уже через час врачи сообщают, что у Сергея была остановка сердца, его удалось спасти, но сейчас он в коме. Выйдет или нет из этого состояния — никто не знает.
«Я приехала в больницу попросила врачей спуститься к мне, пришли реаниматолог и врач-нейрохирург. Сказали, что тот диагноз, который был поставлен изначально не подтвердился. А значит и лечение было неправильным. Отек мозга не имеет инфекционной природы и он даже не должен был лежать в инфекционной больнице. Нейрохирург сказала, что может сделать операцию, но только когда муж выйдет из комы. А сейчас остается только ждать».
Через два дня женщине вновь позвонят врачи, чтобы сообщить о том, что ее муж скончался в 15:25. В причине смерти указано — злокачественное новообразование стенки желудка. Поставленный ранее диагноз нигде не фигурирует.
«Тактику лечения никто не пересматривал, дополнительных обследований для установления другого диагноза никто не проводил. Я считаю, что была допущена грубейшая медицинская ошибка. Трое детей остались без отца. И что самое интересное, в электронные документы до сих пор поступают анализы моего мужа. Анализы крови были проведены и добавлены 24.05 и 26.05, хотя муж тогда уже был похоронен».
Супруга погибшего уже обратилась в следственный комитет. «Наш город» направил запросы в департамент здравоохранения и прокуратуру.