Впервые в Тюмени пройдет Всероссийский турнир по спортивному программированию

Posted 18 июля, 09:15
Published 18 июля, 09:15
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Турнир пройдет на базе Тюменского индустриального университета.
В поддержку турнира региональный департамент информатизации 22 июля, в субботу, организует сразу несколько тематических мероприятий для гостей города, участников соревнований и всех, кому интересна ИТ-сфера. Так, пройдет экскурсия для иногородних студентов по учебным классам и Центра робототехники и обновленной проектной лаборатории. Также всех заинтересованных в развитии ИТ-кадров приглашают на круглый стол, где будут обсуждаться вопросы и проблемы киберспортивных дисциплин, спортивного программирования и их роль в подготовке будущих специалистов цифровых профессий.
Планируется провести отдельную встречу региональных ИТ-компаний и участников турнира с целью обменяться мнениями и возможностями применения киберспортивных навыков в практических и реальных задачах.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Мы рады стать соорганизаторами таких важных и передовых ИТ-соревнований. И если турниры по робототехнике у нас проводятся уже на протяжении многих лет, то такая дисциплина как алгоритмическое программирование, пока новое направление. Чтобы познакомить всех желающих с этим направлением и той технической и цифровой базой, что уже есть в нашем регионе, мы организуем разные площадки для диалога ИТ-компаний, студентов, школьников, представителей вузов и других сфер. Надеюсь, что так мы положим начало для формирования новых сообществ и профессиональных союзов, которые внесут свой вклад в развитие ИТ-кадров в области».
Также в этот день юные робототехники и инженеры покажут возможности своих роботов на специальных полигонах. Соревнования «Битва роботов» и «Следование по линии» пройдут на новых площадках и трассах. У участников еще есть время на регистрацию: сделать это можно в официальной группе ЦРиАСУ в VK.