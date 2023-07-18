Впервые в Тюмени пройдет Всероссийский турнир по спортивному программированию

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Мы рады стать соорганизаторами таких важных и передовых ИТ-соревнований. И если турниры по робототехнике у нас проводятся уже на протяжении многих лет, то такая дисциплина как алгоритмическое программирование, пока новое направление. Чтобы познакомить всех желающих с этим направлением и той технической и цифровой базой, что уже есть в нашем регионе, мы организуем разные площадки для диалога ИТ-компаний, студентов, школьников, представителей вузов и других сфер. Надеюсь, что так мы положим начало для формирования новых сообществ и профессиональных союзов, которые внесут свой вклад в развитие ИТ-кадров в области».