Тюменцы распродают фермы и земели сельхозназначения

По данным сайта «Авито», больше всего стараются продать земли сельхозназначения. Самые доступные предложения расположены примерно в 90 км от Тюмени. В селе Красный Яр (45 км от областной столицы) продают фермерское хозяйство, его стоимость 5 млн рублей. Новые собственники получат жилой дом 94 кв. м с земельным участком в деревне с расположенным напротив земельным участком, овощехранилище и трансформаторную подстанцию.