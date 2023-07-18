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Тюменцы распродают фермы и земели сельхозназначения

18 июля 2023, 11:15
Фото: Скрин "Авито"
Тюменцы избавляются от фермерских хозяйств и земель сельхозназначения. В июле больше 10 собственников выставили их на продажу.

По данным сайта «Авито», больше всего стараются продать земли сельхозназначения. Самые доступные предложения расположены примерно в 90 км от Тюмени. В селе Красный Яр (45 км от областной столицы) продают фермерское хозяйство, его стоимость 5 млн рублей. Новые собственники получат жилой дом 94 кв. м с земельным участком в деревне с расположенным напротив земельным участком, овощехранилище и трансформаторную подстанцию.

Продаются фермы, предназначенные для разведения крупного рогатого скота и птицы.

Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмены распродают рестораны, фудкорты и кафе в центре Тюмени.

Бизнесмены распродают кафе и рестораны в центре Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Работа#Деньги
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