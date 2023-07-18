Тюменцы распродают фермы и земели сельхозназначения

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По данным сайта «Авито», больше всего стараются продать земли сельхозназначения. Самые доступные предложения расположены примерно в 90 км от Тюмени. В селе Красный Яр (45 км от областной столицы) продают фермерское хозяйство, его стоимость 5 млн рублей. Новые собственники получат жилой дом 94 кв. м с земельным участком в деревне с расположенным напротив земельным участком, овощехранилище и трансформаторную подстанцию.
Продаются фермы, предназначенные для разведения крупного рогатого скота и птицы.
Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмены распродают рестораны, фудкорты и кафе в центре Тюмени.