Бизнесмены распродают кафе и рестораны в центре Тюмени

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По данным сайта «Авито», большинство заведений продают за 2 — 5 млн рублей.
На улице Одесской, 9, предлагают купить ресторан за 15 млн рублей с ежемесячной выручкой 2,6 млн. Его площадь составляет 227 квадратных метров, он находится в престижном районе города. Арендная ставка на долгосрочный договор 350 000 в месяц.
В центре Тюмени на улице Сургутской продаётся заведение, которое развивается более 4 лет. Его площадь составляет около 180 «квадратов», за него хотят получить 8 млн рублей.
Стоит отметить, что на улице Сургутской продают несколько кафе и баров.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские бизнесмены начали избавляться от автомоек и СТО.