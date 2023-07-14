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Бизнесмены распродают кафе и рестораны в центре Тюмени

14 июля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Бизнесмены распродают рестораны, фудкорты и кафе. За последние 2 недели появилось 8 предложений, некоторые заведения работают в Тюмени более 8 лет.

По данным сайта «Авито», большинство заведений продают за 2 — 5 млн рублей.

На улице Одесской, 9, предлагают купить ресторан за 15 млн рублей с ежемесячной выручкой 2,6 млн. Его площадь составляет 227 квадратных метров, он находится в престижном районе города. Арендная ставка на долгосрочный договор 350 000 в месяц.

В центре Тюмени на улице Сургутской продаётся заведение, которое развивается более 4 лет. Его площадь составляет около 180 «квадратов», за него хотят получить 8 млн рублей.

Стоит отметить, что на улице Сургутской продают несколько кафе и баров.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские бизнесмены начали избавляться от автомоек и СТО.

В Тюмени бизнесмены распродают магазины разливных напитков и бары
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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