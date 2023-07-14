В Боровской больнице теперь доступно маммографическое обследование

Новый аппарат обладает рядом преимуществ: у него есть несколько прижимных стоек — первая рассчитана на поток, а вторая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера. Исследование безопасно как для пациента, так и для персонала, так как доза облучения минимальна. Высокая производительность аппарата позволяет увеличить и пропускную способность. Время одного исследования — примерно 15 минут. Кроме того, он характеризуется низким уровнем шума, надежностью и удобством в использовании.