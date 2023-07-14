В Боровской больнице теперь доступно маммографическое обследование

Posted 14 июля, 13:06
Published 14 июля, 13:06
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Новый аппарат обладает рядом преимуществ: у него есть несколько прижимных стоек — первая рассчитана на поток, а вторая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера. Исследование безопасно как для пациента, так и для персонала, так как доза облучения минимальна. Высокая производительность аппарата позволяет увеличить и пропускную способность. Время одного исследования — примерно 15 минут. Кроме того, он характеризуется низким уровнем шума, надежностью и удобством в использовании.
«Аппарат современный, сам все делает — красота! Прохожу маммогафию каждые два года и было очень неудобно ездить в город, к тому же делала платно. А теперь маммография доступна рядом с домом, бесплатно и быстро — это очень здорово», — делится Марина Тюрина, пациентка Боровской больницы.
Исследование на маммографе позволяет диагностировать малейшие изменения в тканях молочной железы на самых ранних стадиях и сокращает этим риск смертности от рака груди на 30% и более. Профилактически осмотры для женщин после 40 лет необходимо проходить 1 раз в 2 года, а после 50 лет — ежегодно, так как своевременное обнаружение проблемы (рака молочной железы) при помощи маммографии поможет вам сохранить здоровье и даже жизнь.