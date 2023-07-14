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Posted 14 июля, 13:06

Published 14 июля, 13:06

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

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В Боровской больнице теперь доступно маммографическое обследование

14 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Боровскую поликлинику поступила новая цифровая маммографическая рентгеновская система. Оборудование закуплено на средства областного бюджета по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба правительства ТО.

Новый аппарат обладает рядом преимуществ: у него есть несколько прижимных стоек — первая рассчитана на поток, а вторая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразования малого размера. Исследование безопасно как для пациента, так и для персонала, так как доза облучения минимальна. Высокая производительность аппарата позволяет увеличить и пропускную способность. Время одного исследования — примерно 15 минут. Кроме того, он характеризуется низким уровнем шума, надежностью и удобством в использовании.

«Аппарат современный, сам все делает — красота! Прохожу маммогафию каждые два года и было очень неудобно ездить в город, к тому же делала платно. А теперь маммография доступна рядом с домом, бесплатно и быстро — это очень здорово», — делится Марина Тюрина, пациентка Боровской больницы.

Исследование на маммографе позволяет диагностировать малейшие изменения в тканях молочной железы на самых ранних стадиях и сокращает этим риск смертности от рака груди на 30% и более. Профилактически осмотры для женщин после 40 лет необходимо проходить 1 раз в 2 года, а после 50 лет — ежегодно, так как своевременное обнаружение проблемы (рака молочной железы) при помощи маммографии поможет вам сохранить здоровье и даже жизнь.

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