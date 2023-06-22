В тюменской поликлинике №12 появились новые флюорограф и маммограф

Posted 22 июня 12:48
Published 22 июня 12:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Благодаря этому существенно выросла пропускная способность: пациенты могут посетить один из трех корпусов для прохождения флюорографии и в одном из двух могут выполнить маммографию. Благодаря работе трех аппаратов ежедневно в нашем учреждении могут проходить флюорографическое обследование максимально до 600 человек. Если говорить о двух функционирующих в учреждении маммографах — то на них возможно ежедневно выполнить до ста процедур.
«Каждый житель, достигший 15 летнего возраста, должен 1 раз в год пройти флюорографическое обследование. Это должна быть понятная каждому человеку информация, потому что туберкулез в наши дни уже не имеет права быть грозным заболеванием. Мы с ним можем справиться на ранней стадии. Но с учетом того, что на начальном этапе он себя никакими симптомами не проявляет — нам необходима буквально 100% диагностика при отсутствии противопоказаний», — отмечает заведующая рентгенодиагностического отделения ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ирина Геревич.
Прикрепленное население поликлиники на прохождение флюорографии ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:30 (с перерывом с 13:30 до 14:00), а также в субботу с 9:00 до 14:00 по адресам: ул. Народная, 6/1, каб. №172, ул. Широтная, 23а, каб. №127, ул. Пермякова, 76/5, каб. №113.
За последние 10 лет в нашей стране заболеваемость туберкулезом снизилась в два раза, сократилась смертность — это один из лучших показателей в мире — и очень важную роль в этом достижении играет ранняя диагностика.
«Не так давно в нашем учреждении был обновлен маммограф и сейчас в нашем распоряжении появился еще один цифровой комплекс. Это современные аппараты, которые позволяют максимально быстро и точно выявить проблему. Мы рассчитываем на увеличение прохождения обследований, так как это один из важнейших скринингов. Рак груди — это один из самых агрессивных видов злокачественных опухолей. Но не устаем говорить — при этом на начальном этапе его легко победить. И это опять — задача ранней диагностики до появления симптомов. Очень важно, в первую очередь женщинам, понять, что жизненно необходимо пользоваться возможностью такого доступного и простого метода исследования», — поясняет Ирина Геревич.
Каждая женщина на протяжении всей своей жизни должна следить за своим здоровьем и, особенно, за состоянием молочных желез. Женщинам старше 20 лет надо регулярно самостоятельно проводить проверку груди. А после 40 лет, в дополнение к самостоятельной проверке, раз в два года необходимо проводить рентгеновское обследование груди — маммографию. Направить могут различные специалисты: из кабинета раннего выявления заболеваний, гинекологи, онкологи, узкие специалисты, терапевты.