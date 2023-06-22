В тюменской поликлинике №12 появились новые флюорограф и маммограф

«Не так давно в нашем учреждении был обновлен маммограф и сейчас в нашем распоряжении появился еще один цифровой комплекс. Это современные аппараты, которые позволяют максимально быстро и точно выявить проблему. Мы рассчитываем на увеличение прохождения обследований, так как это один из важнейших скринингов. Рак груди — это один из самых агрессивных видов злокачественных опухолей. Но не устаем говорить — при этом на начальном этапе его легко победить. И это опять — задача ранней диагностики до появления симптомов. Очень важно, в первую очередь женщинам, понять, что жизненно необходимо пользоваться возможностью такого доступного и простого метода исследования», — поясняет Ирина Геревич.