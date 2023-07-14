Тюменцы могут встретиться с буддийской монахиней и ученицей Далай-ламы

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Встреча с горожанами пройдёт в конце июля.
«Тубтен Пелгье является преданной ученицей его святейшейства Далай-ламы и ламы Сопы Ринпоче. Она проведет встречу 28 июля в чайном клубе „Мойчай“, — сообщается в паблике „Школа йоги „Мудра“ | Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что в экопарке «Затюменский» скоро сделают реконструкцию. В частности тут появятся места для йоги и сад. Большое и свободное пространство приспособят для занятий спортом и отдыху с детьми. Стоит отметить, что дни йоги ежегодно проходят в центральных парках Тюмени в июне — июле.