nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Изображение материала

Тюменцы могут встретиться с буддийской монахиней и ученицей Далай-ламы

14 июля 2023, 13:07
Фото: 1MI
В областную столицу приедет буддийская монахиня и ученица Далай-ламы и ламы Сопы Ринпоче.

Встреча с горожанами пройдёт в конце июля.

«Тубтен Пелгье является преданной ученицей его святейшейства Далай-ламы и ламы Сопы Ринпоче. Она проведет встречу 28 июля в чайном клубе „Мойчай“, — сообщается в паблике „Школа йоги „Мудра“ | Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что в экопарке «Затюменский» скоро сделают реконструкцию. В частности тут появятся места для йоги и сад. Большое и свободное пространство приспособят для занятий спортом и отдыху с детьми. Стоит отметить, что дни йоги ежегодно проходят в центральных парках Тюмени в июне — июле.

День йоги пройдет в районе Технопарка в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Йога#Встречи с жителями
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Сегодня, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Сегодня, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Сегодня, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Сегодня, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Сегодня, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Сегодня, 11:26