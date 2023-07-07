Итоги дня Тюмени: реконструкция экопарка, скандал на Андреевском озере, погиб тюменец

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В экопарке «Затюменский» сделают реконструкцию.
Читатели «Нашего города» полагают, что прежде всего его территорию нужно почистить и добавить скамеек. В Тюмени немного парков и скверов.
«Из всего перечисленного лично я жду: места для йоги, гамаки и яблоневый сад», — написала Ника.
«Парк для прогулок лучше почистили бы, а самокаты пусть в другом месте разъезжают, то идешь и боишься, как бы не сбили тебя!» — предложила Наталья Р.
Некоторые горожане оказались крайне недовольны планами тюменских властей.
«Какой ужасный проект, яблони и так у всех на дачах растут, нашли чем удивить. Просто добавьте скамеек вдоль дорожек, этого достаточно. Позор проектировщику», — возмутилась местная жительница.
Скандал на Андреевском озере: военные перекрыли подъезд к пляжу.
Неизвестные перекопали грунтовую дорогу на дикий пляж у озера Андреевское. Теперь здесь большая яма. Местные жители отмечают, что причиной стал мусор, который отдыхающие оставляют на берегу озера.
На СВО погиб 31-летний тюменец.
В зоне проведения СВО погиб Азанов Зинур Мансурович. Об этом сообщила его сестра Анна Файзиева в соцсетях. Известно, что боец жил в областной столице, ему был 31 год. Подробности его смерти не сообщаются.
«Братик спи спокойно. (27.08.1991 — 2023)», — написала тюменка 29 июня на своей странице в ВК.
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке.
Остров не поразил тюменцев своими возможностями для отдыха. Однако редкому туристу удается побывать в этом сказочном месте и посмотреть на мир с иной стороны.
«Первая мысль, что пришла в голову „А куда мы вообще летим?“. В туристических чатах наткнулись на заманчивое предложение и купили билеты по низкой цене. Москва-Коломбо 74 тысячи на двоих туда-обратно, — рассказала нашему изданию тюменка Валентина.
Ранее остров называли «Цейлон». Здесь кругом чайные плантации и люди, что трудятся с утра до ночи. «Бубулечки», как назвала их Валентина, получают за свой работу 200 рупий в день (60 российских рублей). А вот что действительно поражает туристов, конечно, после красот природы — это «Пиннавела». Млекопитающие не только живут здесь, но и работают в лесах и на плантациях. Например, помогают перевозить груз.