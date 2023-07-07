Итоги дня Тюмени: реконструкция экопарка, скандал на Андреевском озере, погиб тюменец

Ранее остров называли «Цейлон». Здесь кругом чайные плантации и люди, что трудятся с утра до ночи. «Бубулечки», как назвала их Валентина, получают за свой работу 200 рупий в день (60 российских рублей). А вот что действительно поражает туристов, конечно, после красот природы — это «Пиннавела». Млекопитающие не только живут здесь, но и работают в лесах и на плантациях. Например, помогают перевозить груз.