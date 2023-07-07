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Итоги дня Тюмени: реконструкция экопарка, скандал на Андреевском озере, погиб тюменец

7 июля 2023, 18:48
Фото: 1MI

Итоги дня Тюмени: скандал на Андреевском озере, погиб тюменец, реконструкция экопарка

В центре парка «Затюменский» скоро появятся амфитеатр, площадки для воркаута, игр в мини-футбол, баксетбол, настил для занятий йгой, а также яблоневый сад и даже гамаки.

В экопарке «Затюменский» сделают реконструкцию.

Читатели «Нашего города» полагают, что прежде всего его территорию нужно почистить и добавить скамеек. В Тюмени немного парков и скверов.

«Из всего перечисленного лично я жду: места для йоги, гамаки и яблоневый сад», — написала Ника.
«Парк для прогулок лучше почистили бы, а самокаты пусть в другом месте разъезжают, то идешь и боишься, как бы не сбили тебя!» — предложила Наталья Р.

Некоторые горожане оказались крайне недовольны планами тюменских властей.

«Какой ужасный проект, яблони и так у всех на дачах растут, нашли чем удивить. Просто добавьте скамеек вдоль дорожек, этого достаточно. Позор проектировщику», — возмутилась местная жительница.

Скандал на Андреевском озере: военные перекрыли подъезд к пляжу.

Неизвестные перекопали грунтовую дорогу на дикий пляж у озера Андреевское. Теперь здесь большая яма. Местные жители отмечают, что причиной стал мусор, который отдыхающие оставляют на берегу озера.

На СВО погиб 31-летний тюменец.

В зоне проведения СВО погиб Азанов Зинур Мансурович. Об этом сообщила его сестра Анна Файзиева в соцсетях. Известно, что боец жил в областной столице, ему был 31 год. Подробности его смерти не сообщаются.

«Братик спи спокойно. (27.08.1991 — 2023)», — написала тюменка 29 июня на своей странице в ВК.

Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке.

Остров не поразил тюменцев своими возможностями для отдыха. Однако редкому туристу удается побывать в этом сказочном месте и посмотреть на мир с иной стороны.

«Первая мысль, что пришла в голову „А куда мы вообще летим?“. В туристических чатах наткнулись на заманчивое предложение и купили билеты по низкой цене. Москва-Коломбо 74 тысячи на двоих туда-обратно, — рассказала нашему изданию тюменка Валентина.

Ранее остров называли «Цейлон». Здесь кругом чайные плантации и люди, что трудятся с утра до ночи. «Бубулечки», как назвала их Валентина, получают за свой работу 200 рупий в день (60 российских рублей). А вот что действительно поражает туристов, конечно, после красот природы — это «Пиннавела». Млекопитающие не только живут здесь, но и работают в лесах и на плантациях. Например, помогают перевозить груз.

Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Происшествия
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