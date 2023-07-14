Сбер и правительство Тюменской области провели дизайн-сессию по ИИ

Представители Сбера поделились практиками внедрения цифровых технологий и рассказали о том, какой эффект может дать использование ИИ в различных сферах. Участники в командах обсудили возможность применения искусственного интеллекта в ключевых отраслях, таких как строительство, здравоохранение, экономика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, и разработали предложения по внедрению ИИ в регионе на основе реальных запросов от органов власти.