Сбер и правительство Тюменской области провели дизайн-сессию по ИИ

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, начальник Центра развития технологий AI Сбербанка во благо общества Олег Артюгин, заместители губернатора, глава города Тюмени Руслан Кухарук и руководители региональных департаментов.
Представители Сбера поделились практиками внедрения цифровых технологий и рассказали о том, какой эффект может дать использование ИИ в различных сферах. Участники в командах обсудили возможность применения искусственного интеллекта в ключевых отраслях, таких как строительство, здравоохранение, экономика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, и разработали предложения по внедрению ИИ в регионе на основе реальных запросов от органов власти.
Идеи были презентованы губернатору Тюменской области. Александр Моор оценил предложения и дал поручение создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта в регионе.
Мы в Тюменской области люди весьма прагматичные. Безусловно, мы не чураемся нового, интересуемся, но когда принимаем решение что-то делать, то всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей, на улучшение процессов. Экономику никто не сбрасывает со счетов, все должно окупаться. Я хочу поблагодарить Сбер за то, что он подталкивает нас к новым интересным вещам. Наша сегодняшняя сессия про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к теме искусственного интеллекта. Это очень интересная и перспективная сфера, — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сбер активно делится опытом в области технологий искусственного интеллекта с регионами. Разработки Сбера и компаний-партнеров на основе ИИ успешно применяются в области здравоохранения Тюменской области. Например, уже более трех лет медучреждения региона используют голосового ассистента Voice2Med от группы компаний ЦРТ. Новые технологичные решения смогут качественно изменить жизнь тюменцев и в других сферах, — рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Развитие и внедрение ИИ в регионах является важной государственной задачей. Мы рады, что Тюменская область и Уральский федеральный округ становятся территориями, где активно развиваются прикладные исследования в сфере ИИ, пилотируются и внедряются новейшие цифровые решения. Уже сегодня технологии ИИ меняют целые отрасли, способствуя росту всех ключевых метрик российской экономики и качества жизни граждан, — заявил начальник Центра развития технологий AI Сбербанка во благо общества Олег Артюгин.
Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Сбер также активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.