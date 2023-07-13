Защитит ли граждан РФ закон о возврате банками денег украденных с карт?

Угрозы потерять деньги простых людей поджидают на каждом углу. И новый законопроект не даёт абсолютной безопасности. Это заложено уже в утверждённые формулировки. Во-первых, банк должен наверняка знать, что перевод совершается в пользу мошенников, а во-вторых, он должен быть уверен, что перевод совершается не по доброй воле клиента. И с этим есть большие проблемы — рассказывает управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Матюнины и Партнёры» и руководитель