Защитит ли граждан РФ закон о возврате банками денег украденных с карт?

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
По данным «Новых Известий», суть нововведений максимально простая: если деньги были переведены без согласия клиента на счета мошенников, то за такую операцию ответственность несёт банк. Но за подобной формулировкой кроется масса подводных камней.
Миллионы людей полагают, что они не попадут на уловки преступников. Они берут кредиты и переводят свои сбережения на счета аферистам. В 2022 году мошенники убедили подполковника КГБ в отставке и экс-замглавы аппарата Госдумы Юрия Безверхова дать доступ к банковским счетам и вывели от туда 44,3 млн рублей. От мошенников пострадала замглавы ФНС Светлана Бондарчук, они отдала мошенникам 1,2 млн рублей.
«По официальным данным, только в 2022 году со счетов россиян преступники украли более 14 млрд рублей. Судя по комментариям в аккаунтах моифинансы.рф и письмам, которые наши подписчики отправляют в адрес Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, больше всего опасности для потребителей представляют мошеннические схемы, где используются методы социальной инженерии», — сообщают «Новые Известия».
Возможностей обмана масса, тем более что прогресс не стоит на месте: преступники учитывают все происходящие в обществе изменения.
Мошенники могут подменять номера, давить на психику жертвы, утверждая, что информация конфиденциальна и ее нельзя ни с кем обсуждать, присылать поддельные документы. Не брезгуют мошенники и криптовалютами, участились случаи звонков из инвестиционных организаций с предложением «вложиться».
«Помимо всего прочего, стало много кибер-мошенников, связанных с криптообменом, когда жертва переводит свои рубли на карту обменника в надежде купить криптовалюту, а в ответ её банят и всё», — сообщил криптоинвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
Угрозы потерять деньги простых людей поджидают на каждом углу. И новый законопроект не даёт абсолютной безопасности. Это заложено уже в утверждённые формулировки. Во-первых, банк должен наверняка знать, что перевод совершается в пользу мошенников, а во-вторых, он должен быть уверен, что перевод совершается не по доброй воле клиента. И с этим есть большие проблемы — рассказывает управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Матюнины и Партнёры» и руководитель