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Задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей

30 июня 2023, 05:33
Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей — такие данные приводит Центробанк.

Между тем по итогам I квартала она составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 41%. Об этом говорится в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, ЦБ и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).

При этом его авторы считают, что долги граждан еще больше вырастут во II квартале, так как по данным Банка России на 1 мая, закредитованность россиян составила 30,22 трлн рублей, пишут Известия.

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