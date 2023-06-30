Задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей

Между тем по итогам I квартала она составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 41%. Об этом говорится в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, ЦБ и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).