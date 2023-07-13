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В Тюмени уже почти неделю ищут пропавшего дедушку

13 июля 2023, 11:04
Фото: 1MI
Борис Иванов пропал в пятницу, в 18:00 он ушел из дома на улице Пышминской.
Фото: Белая Сова

Пожилой тюменец пропал без вести. О нём ничего не известно с прошлой недели. Дедушка 1951 года рождения, был одет в белую футболку, светлые штаны, чёрные шлёпки, носит белую кепку.

На вид 70 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка. Если вы его видели, позвоните по телефону 29-11-20 — отдел полиции в Тюмени.

С 4 июля идут поиски 50-летнего мужчины. Кулгунин Ильнур не выходит на связь с родственниками, последний раз его видели в костюме цвета хаки. Его рост около 170 сантиметров, мужчина худощавого телосложения.

#Общество#Новости тюмени#Александр Мязин#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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