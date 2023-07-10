В Тюмени ищут пропавшего 50-летнего мужчину в рыбацком костюме

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Пропал Кулгунин Ильнур Ильшатович, 50 лет (1973 г. р.), г. Тюмень — с. Кармаскалы, Республика Башкортостан. Его рост около 170 сантиметров, мужчина худощавого телосложения.
В момент пропажи был одет в рыбацкий костюм цвета хаки. Его разыскивают волонтёры Башкортостанспас и родственники. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (937) 3-102-112.
На прошлой неделе в социальной сети появилось сообщение, что 50-летний житель деревни Яр (Тюменской области) отправился на рыбалку в Исетский район и не вернулся. Через некоторое время одна из местных жительниц написала под постом, что пропавший был найден мёртвым — он утонул в реке. Пока в СКР по Тюменской области данное сообщение не прокомментировали.