В Тюмени ищут пропавшего 50-летнего мужчину в рыбацком костюме

На прошлой неделе в социальной сети появилось сообщение, что 50-летний житель деревни Яр (Тюменской области) отправился на рыбалку в Исетский район и не вернулся. Через некоторое время одна из местных жительниц написала под постом, что пропавший был найден мёртвым — он утонул в реке. Пока в СКР по Тюменской области данное сообщение не прокомментировали.