Сегодня в Тюмени ожидаются ливни и снижение температуры

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:16
Updated Сегодня, 01:16
В утренние часы в Тюмени будет + 23 градуса. С 11 утра, по данным «Гисметео», выглянет солнце. В течение дня ожидается переменная облачность, слабый ветер станет прохладнее и сменит направление с западного на северо-западное.
По информации сервиса «Яндекс. Погода», с 19.00 до 22.00 будет сильный дождь, при этом прогнозируют + 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до + 18 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что с сегодняшнего дня погодные условия в Тюмени значительно ухудшаются. На юге региона возможны не только дожди, но и град, ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.