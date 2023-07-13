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Сегодня в Тюмени ожидаются ливни и снижение температуры

13 июля 2023, 01:14
Фото: 1MI
Сегодня в областную столицу приходит похолодание. С утра синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

В утренние часы в Тюмени будет + 23 градуса. С 11 утра, по данным «Гисметео», выглянет солнце. В течение дня ожидается переменная облачность, слабый ветер станет прохладнее и сменит направление с западного на северо-западное.

По информации сервиса «Яндекс. Погода», с 19.00 до 22.00 будет сильный дождь, при этом прогнозируют + 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до + 18 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что с сегодняшнего дня погодные условия в Тюмени значительно ухудшаются. На юге региона возможны не только дожди, но и град, ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Штормовое предупреждение: тюменцев ждут ливни и порывистый ветер
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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Ливень#Жара#Лето#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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