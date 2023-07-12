Штормовое предупреждение: тюменцев ждут ливни и порывистый ветер

Сегодня «наш город» сообщал, что в областной столице был побит температурный рекорд. В 1972 году максимумом считалась температура в +31 градус, а вчера этот показатель составил +38. Тюменцы убеждены, что новый рекорд зафиксируют уже сегодня. В полдень, температура уже достигла +35 градусов.