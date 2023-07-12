Штормовое предупреждение: тюменцев ждут ливни и порывистый ветер

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Завтра днем 13 июля и в течение суток 14 июля местами ожидаются опасные явления: дожди, ливни, крупный град, ветер порывами 25 м/с и более, грозы.
По данным Гисметео, в Тюмени ветер усилится до 9 метров в секунду, в Ишиме до 10 м/с. Сильные ливни ожидаются 14 июля, по прогнозам метеорологов выпадет до 6 мм осадков. Более того, в регион придёт долгожданное похолодание, температура воздуха днём 13 июля снизится до + 28 градусов. 14 числа она составит + 24.
Сегодня «наш город» сообщал, что в областной столице был побит температурный рекорд. В 1972 году максимумом считалась температура в +31 градус, а вчера этот показатель составил +38. Тюменцы убеждены, что новый рекорд зафиксируют уже сегодня. В полдень, температура уже достигла +35 градусов.