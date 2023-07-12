Жара перед похолоданием: сегодня в Тюмени обещают + 37 градусов

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Днем столбики термометров поднимутся до + 37 градусов. По информации сервиса «Яндекс. Погода», ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер со скоростью 3 — 4 м/с. К вечеру небо затянется облаками, ветер сменит направление с юго-восточного на южное. Виртуальные синоптики прогнозируют, что жара сохранится — будет + 34 градуса.
Ночью солбики термометров опустятся до + 26 градусов, ожидается слабый юго-западный ветер.
Осадков в течение дня не прогнозируют.
Ранее «Наш город» писал, что на юге Тюменской области обещают дожди. С 15 июля осадки ожидаются в том числе в областном центре. Напомним, что с завтрашнего дня температура воздуха в Тюмени начнёт постепенно снижаться.