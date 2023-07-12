Жара перед похолоданием: сегодня в Тюмени обещают + 37 градусов

Днем столбики термометров поднимутся до + 37 градусов. По информации сервиса «Яндекс. Погода», ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер со скоростью 3 — 4 м/с. К вечеру небо затянется облаками, ветер сменит направление с юго-восточного на южное. Виртуальные синоптики прогнозируют, что жара сохранится — будет + 34 градуса.