Дожди будут идти три дня на юге Тюменской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По данным Гисметео, с 13 по 15 июля около Ишима будут идти дожди. Северо-западный ветер принесёт до 5 мм осадков, скорость ветра усилится до 10 м/с. Влажность повысится до 65%, это должно снизить опасность возникновения пожаров.
15 июля дожди ожидаются в Тобольске и Тюмени, при этом синоптики ждут похолодание (днём до + 20 градусов).
На данный момент столбики термометра в областной столице поднялись до + 39 градусов. Завтра в Тюмени ожидается самый жаркий в этом году день и до + 40. Похолодание до + 27 синоптики ждут 13 июля, далее температура воздуха в городе будет постепенно снижаться.
«Наш город» сообщал, что в течение дня 11 июля ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 2 -3 м/с. В вечерние часы он сменит направление на юго-восточное, жара спадёт до + 26.