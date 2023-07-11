Дожди будут идти три дня на юге Тюменской области

На данный момент столбики термометра в областной столице поднялись до + 39 градусов. Завтра в Тюмени ожидается самый жаркий в этом году день и до + 40. Похолодание до + 27 синоптики ждут 13 июля, далее температура воздуха в городе будет постепенно снижаться.