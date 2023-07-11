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Дожди будут идти три дня на юге Тюменской области

11 июля 2023, 11:34
Фото: 1MI
На юге Тюменской области синоптики ожидают дожди. В Ишимском районе осадки будут идти три дня.

По данным Гисметео, с 13 по 15 июля около Ишима будут идти дожди. Северо-западный ветер принесёт до 5 мм осадков, скорость ветра усилится до 10 м/с. Влажность повысится до 65%, это должно снизить опасность возникновения пожаров.

15 июля дожди ожидаются в Тобольске и Тюмени, при этом синоптики ждут похолодание (днём до + 20 градусов).

На данный момент столбики термометра в областной столице поднялись до + 39 градусов. Завтра в Тюмени ожидается самый жаркий в этом году день и до + 40. Похолодание до + 27 синоптики ждут 13 июля, далее температура воздуха в городе будет постепенно снижаться.

«Наш город» сообщал, что в течение дня 11 июля ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 2 -3 м/с. В вечерние часы он сменит направление на юго-восточное, жара спадёт до + 26.

В Тюмени ожидается сразу два дня настоящего пекла и до + 40 градусов
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#Общество#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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