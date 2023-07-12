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Posted 12 июля, 12:50

Published 12 июля, 12:50

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

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Свыше 7 тысяч тюменских подростков поработали в первую трудовую смену

12 июля 2023, 12:50
Фото: 1MI
По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в первую летнюю смену временную работу смогли найти 7430 подростков региона.

Подростки работали в школах, детских садах, библиотеках, организациях культуры и спорта, а также на предприятиях внебюджетной сферы. Самые популярными вакансиями стали: помощник младшего воспитателя, помощник вожатого, рабочий по благоустройству населенных пунктов, промоутер, помощник проводника пассажирского вагона, помощник рабочего по уходу за животными, помощник экскурсовода.

В сельской местности школьники проводили прополку и поливку растений, помогали выращивать и собирать урожай. А еще с удовольствием знакомились с сельскохозяйственной техникой и осваивали навыки агрономов.

Александр Моор отметил, что региональное правительство уделяет особое внимание проведению детской оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних. В летние месяцы служба занятости планирует трудоустроить 18 тысяч тюменских школьников. А это значит, что каждый четвертый подросток региона проведет увлекательное и полезное лето, приобретая новые знания и навыки.

Поиск вакансий подростки могут осуществлять самостоятельно на портале «Работа России» или придя на консультацию в Центр занятости населения по месту проживания.

Отметим, что утвержден упрощенный порядок трудоустройства несовершеннолетних. В частности, исключено требование о необходимости получения согласия органа опеки и попечительства для заключения трудового договора с подростком, достигшим возраста 14 лет. Теперь достаточно письменного согласия одного из родителей (попечителя).

Согласие на заключение трудового договора органа опеки и попечительства необходимо только достигшим 14 лет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

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