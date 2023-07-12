Свыше 7 тысяч тюменских подростков поработали в первую трудовую смену

Александр Моор отметил, что региональное правительство уделяет особое внимание проведению детской оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних. В летние месяцы служба занятости планирует трудоустроить 18 тысяч тюменских школьников. А это значит, что каждый четвертый подросток региона проведет увлекательное и полезное лето, приобретая новые знания и навыки.