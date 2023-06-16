Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Найти подработку без опыта в Тюмени на лето проще, чем может показаться на первый взгляд. Стоит учитывать, что речь будет идти о неполной занятости и о достаточно скромной заработной плате, однако к такому и студенты, и школьники готовы.
Среди вариантов, которые можно искать и рассматривать в 2023 году в качестве временной работы на лето, — раздача листовок на улицах и в торговых центрах (многие компании открывают такие вакансии как раз летом), расклейка рекламных объявлений. В Тюмени можно попробовать найти и такую подработку, как выгул домашних животных. Физически крепкие студенты могут наняться на лето грузчиками в магазины, на склады или работать пешими курьерами, если есть желание, силы и выносливость.
Тюменские работодатели, нанимающие студентов и школьников, предлагают различные схемы начисления зарплаты — каждую неделю, несколько раз в неделю. Некоторые работодатели готовы платить ежедневно, что, как показывает практика, наиболее предпочтительно для молодых людей на подработке.
Практикуется также и сдельная оплата по объему выполненной работы. К примеру, расклейщик объявлений получит за день столько, сколько успел отработать, то есть расклеить, а курьеру его работу оплатят по числу адресов, по которым он успел доставить заказ. Зарплата, как правило, переводится на банковскую карту работника, и все, что нужно — завести такую карту перед тем, как искать работу.
Многие школьники, занимающиеся поиском подработки в Тюмени, знают: большинство работодателей принимает на работу только тех, кому исполнилось 18 лет, минимум — 16 лет. Что делать тем, кому в 2023 году еще 14 лет, однако желание подзаработать на летних каникулах есть?
В Тюмени можно попробовать обратиться в ЦЗН — центр занятости населения. Учреждение оказывает содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, предлагая им оптимальные варианты — те, которые не будут идти вразрез с законодательством. Среди вариантов можно будет выбрать то, что нужно и что подходит.
Еще один вариант — искать варианты у знакомых: возможно кто-то из них заинтересован в услугах временного работника. К слову, такой способ можно назвать еще и более безопасным: знакомые люди и родственники гарантированно не «кинут» подростка с деньгами, что, увы, случается нередко с теми, кто планирует работать летом неполный день.
Неплохой вариант для школьников и студентов Тюмени — подработка на дому в период летних каникул. С учетом того, что основной объем бизнеса сейчас ведется именно в Сети, можно найти вполне достойные предложения для тех, кто хочет работать летом.
Чем можно заработать на дому — зависит от навыков и умений юного соискателя. Можно набирать тексты на компьютере, заниматься расшифровкой аудиозаписей или даже программировать, если подросток умеет это делать. Еще один вариант работы на — помощь в благоустройстве придомовой территории. Можно обратиться в местное ТСЖ или в управляющую компанию и уточнить, нужен ли, например, помощник дворнику или уборщице подъездов.
Удаленная работа на лето может стать предпочтительным вариантом для студентов и школьников из Тюмени. Достаточно открыть интернет и изучить сайты с вакансиями, чтобы убедиться: таких предложений достаточно много. Однако, откликаясь на вакансии, следует быть очень осторожными: не все объявления безопасны. К примеру, если в ответ на письмо потенциальный работодатель предлагает за что-то заплатить, например за доступ к базе или за обучение, от предложения стоит сразу отказаться.
Относительно безопасный вариант подработки — написание отзывов об услугах или товарах, обработка фотографий (для этого нужны навыки и знание специальных программ), видеомонтаж, уже упоминавшаяся расшифровка аудиофайлов или написание рекламных текстов, обзоров. Ряд компаний в 2023 году приглашает студентов подработать, участвуя в телефонных опросах.
Для поиска вариантов удаленной работы на лето в Тюмени школьники и студенты могут изучить специальные сайты. В их числе — «Авито», hh.ru, «Работа.ру». Для более эффективного поиска необходимо установить фильтр — «Временное трудоустройство», «Неполный день» или «Без опыта», либо указать желаемый уровень зарплаты.
Немало интересных вариантов можно найти на сайте YouDo. Регулярно там появляются предложения о разовых или постоянных подработках. Удобно то, что на сайте можно посмотреть рейтинг работодателя, автора заявки, чтобы составить о нем свое впечатление и убедиться в безопасности сотрудничества с ним.
Увы, риск нарваться на мошенников при поиске временной работы на лето у студентов и школьников достаточно высок. Дело в том, что юноши и девушки пока еще недостаточно опытны и не всегда разбираются, с какими работодателями и предложениями стоит иметь дело, а с какими — ни в коем случае нельзя. Многие недобросовестные работодатели пользуются положением подростков, которых до 16 лет мало куда берут, из-за чего они согласны практически не любые варианты.
Несовершеннолетним соискателям можно посоветовать привлечь к процессу своего трудоустройства старших, например родителей, сестер, братьев или просто взрослых знакомых. Они подскажут, как лучше поступить, стоит ли рассматривать ту или иную вакансию и при необходимости могут посетить вместе с ребенком офис работодателя и убедятся, что все будет в соответствии с законом и обманывать студентов и школьников, не выплачивая им зарплату, в этой организации не собираются.