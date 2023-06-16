Увы, риск нарваться на мошенников при поиске временной работы на лето у студентов и школьников достаточно высок. Дело в том, что юноши и девушки пока еще недостаточно опытны и не всегда разбираются, с какими работодателями и предложениями стоит иметь дело, а с какими — ни в коем случае нельзя. Многие недобросовестные работодатели пользуются положением подростков, которых до 16 лет мало куда берут, из-за чего они согласны практически не любые варианты.