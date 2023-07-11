Россияне хотят жить сегодняшним днем и набирают кредиты

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
По данным «Новых Известий», только за июнь 2023 года жители страны набрали кредитов на рекордную за последние 10 лет сумму — рекордные 1,47 триллиона рублей. Растёт даже сегмент автокредитов. Жители Тюменской области тоже стали чаще брать кредиты в банке для покупки машин. С начала года число выданных заёмных средств возросло в 1,5-3,8 раза. По данным пресс-службы ВТБ, в этом году на покупку автомобилей тюменцы оформили кредитов на 890 миллионов рублей.
Жители страны испытывают нехватку наличности. Плюсом идет ощущение тревожности и неуверенности в завтрашнем дне. Только за 6 месяцев 2023 года банкротами стали рекордные почти 163 тысячи человек, что на 34% больше, чем в первые 6 месяцев 2022 года. А объем кредитной задолженности превысил 30,2 трлн рублей.
Эксперты ждут проблемы из-за кредитного пузыря.
«Тем более, что растет выдача кредитов наличными, которые обычно выдаются с минимальными проверками. Что будет, если пузырь лопнет — волна банкротств и падение рынка. Но об этом пока предпочитают не думать, авось само рассосется», — сообщает источник «Новых Известий».
В ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ граждане решили набрать ипотечных кредитов по максимуму. Поэтому Банк России скорректировал свои ожидания по итогам 2023 года и теперь ожидает рост ипотечного рынка на 20%. Банкиры ждут, что до конца года граждане к концу года наберут жилищных кредитов на 6 трлн рублей.
Им не мешает уход от «околонулевых» ставок, а также то, что рыночная ипотека на сегодня выдается уже под 11-11,5%. Поскольку при повышении «ключа» и эта планка будет побита. Тем более что большая часть кредитов выдается по семейной программе и другим льготным вариантам.
Первичный рынок недвижимости в РФ отпугивает покупателей. Застройщики не хотят снижать цены, но на вторичном рынке уже чувствуется движения в этом направлении. Но нет ощущения, что будущее будет лучше настоящего. Да вообще не факт, что оно будет. И поменялась концепция. Решили жить сегодняшним днем. Пожить сейчас.
В январе–мае 2023 года были выданы 14,7 млн потребительских кредитов. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. Средняя сумма потребительского кредита выросла на 16,7%, достигнув отметки 192 тысячи рублей по итогам мая. Период кредитования сократился на 8,5% — до 27,3 месяца.