Россияне хотят жить сегодняшним днем и набирают кредиты

По данным «Новых Известий», только за июнь 2023 года жители страны набрали кредитов на рекордную за последние 10 лет сумму — рекордные 1,47 триллиона рублей. Растёт даже сегмент автокредитов. Жители Тюменской области тоже стали чаще брать кредиты в банке для покупки машин. С начала года число выданных заёмных средств возросло в 1,5-3,8 раза. По данным пресс-службы ВТБ, в этом году на покупку автомобилей тюменцы оформили кредитов на 890 миллионов рублей.