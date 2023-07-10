«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
10, 11 и 12 июля — настоящее испытание для тюменцев. Температура воздуха сегодня местами уже достигает 40 градусов, а завтра и послезавтра будет еще жарче.
Сплит-система нынче удовольствие дорогое. На покупку и установку уходит около 30 тысяч рублей, а потому многие жители не могут себе позволить такую роскошь. Однако снизит температуру в комнате можно и другими способами.
Если у вас есть вентилятор, то парой нехитрых манипуляций его можно модернизировать. Нужно взять охлаждающий элемент, коим может выступить мокрое полотенце, крупная тарелка со льдом, бутылки с холодной водой и т. д. Этот элемент мы помещаем перед вентилятором, позади него или на корпусе вентилятора. Благодаря этой махинации вентилятор будет не просто гонять тёплый воздух, но и будет его охлаждать. Советуем поэкспериментировать с расположением охлаждающего элемента, чтобы найти самый эффективный способ.
Также важно понимать, что охладить большую квартиру одним маленьким вентилятором не удастся, а потому стоит закрывать дверь в комнату, в которой работает прибор.
В таком случае главное — минимизировать нагревание квартиры. Окна можно заклеить бумагой или газетами, но более эффективный материал — фольга. Да, в квартиру не будет поступать дневной свет, но вместе с ним и теплый воздух.
После того, как мы обезвредили солнце, важно заняться охлаждением квартиры. Наберите в ванну холодной воды и выключите полотенцесушитель (он работает круглый год). Откройте дверь в ванную комнату и пусть прохладный влажный воздух распространяется по квартире. Также будет не лишним помыть полы холодной водой, прямо в ведро или таз можно добавить лед для большего эффекта. Так сразу во всей квартире станет свежее.
Можно также развесить в каждой комнате по несколько полотенец, смоченных ледяной водой, это также будет способствовать охлаждению помещения. Каждый час можно проходиться по комнатам и распылять с помощью пульверизатора ледяную воду, чтобы сохранять прохладу и влажность.
Сейчас врачи рекомендуют воздержаться от прогулок в период с 11:00 до 16:00. А Роспотребнадзор вовсе рекомендовал сократить рабочий день, так как температура наружного воздуха более +32,5 — это экстремальные условия для труда.
При работах на открытом воздухе сейчас важно делать перерывы каждые 15-20 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для тех, кто использует специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто работает без нее.
Если вам нужно прогуляться по улице по личным делам, то стоит выбирать легкую и просторную одежду из дышащих тканей, обязательно надевать головной убор и брать с собой бутылочку воды. Идти лучше тенями, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей.
«Если идете пешком — пережигайтесь в зоне деревьев, по теневой стороне. Если где-то на открытом пространстве — должен быть головной убор, в условиях нашего климата этого будет достаточно, чтобы комфортно перенести жару — предотвратить негативное влияние солнца на 30-40%. Тень можно организовать и самостоятельно — к примеру, даже в день без дождя взять красивый яркий — белый или цветной зонт — будет огромный плюс!», — поделился с «Нашим городом» Олег Нестеров, врач скорой медицинской помощи.
Первыми признаками перегрева служат слабость, вялость, сонливость, сухость во рту, учащение дыхания и головокружение. При появлении таких симптомов важно срочной уйти в тень, выпить побольше воды и принять меры для охлаждения организма.
«Можно положить на лоб, в подмышки, пах влажные компрессы и почаще их менять. Если меры не принять вовремя, может начаться озноб, подступить тошнота, появиться судороги. Это уже сигнал для срочного обращения за медицинской помощью», — объяснил «Нашему городу» Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2.
Но самое главное — нельзя допускать резкого температурного перепада. Он может спровоцировать сосудистый спазм и усугубить состояние пострадавшего. В тяжёлых случаях последствия могут быть очень серьезными, вплоть до остановки сердца.
«При перегреве страдают все жизненные функции организма: нарушаются обменные процессы, обостряются хронические заболевания, возникают расстройства кровообращения. К тому же, из-за потери жидкости с потом в жару сгущается кровь, что значительно увеличивает риск развития инфаркта и инсульта», — предостерегает врач.
При учащении пульса, появлении тошноты, слабости, холодного пота, жгучих, давящих болей за грудиной, отдающих в левую руку, лопатку, живот необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.
Некоторые тюменцы сегодня не смогли доехать до нужной точки на общественном транспорте. Кондиционером оборудован пока не каждый автобус, а в маршрутках его нет вовсе. А потому неудивительно, что горожане теряют сознание и перегреваются в долгих и душных поездках.
При появлении неприятных симптомов врачи рекомендуют как можно скорее выти на улицу — в тень. Если протянуть и умолчать об ухудшающемся состоянии, то вполне можно упасть в обморок и проснуться лишь в машине скорой помощи.
Планируя поездку на общественном транспорте возьмите с собой платок и бутылку холодной воды. Каждые 15-20 минут смачивайте платок водой и протирайте им лицо. Это поможет вам лучше себя чувствовать и с большей вероятностью доехать до пункта «Б».
Внимательно следите за своим состоянием и будьте готовы оказать помощь ближнему. К среде, по прогнозам синоптиков, станет прохладнее и тюменцы смогут вернуться к комфортному ритму жизни.