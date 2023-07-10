«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки

Если у вас есть вентилятор, то парой нехитрых манипуляций его можно модернизировать. Нужно взять охлаждающий элемент, коим может выступить мокрое полотенце, крупная тарелка со льдом, бутылки с холодной водой и т. д. Этот элемент мы помещаем перед вентилятором, позади него или на корпусе вентилятора. Благодаря этой махинации вентилятор будет не просто гонять тёплый воздух, но и будет его охлаждать. Советуем поэкспериментировать с расположением охлаждающего элемента, чтобы найти самый эффективный способ.