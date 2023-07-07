«Такой был светлый и приятный человек»: в Тюменской области простились с бойцом

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор почтил память Героя РФ Жумабая Раизова. Жумабай — образец мужества и патриотизма для наших бойцов, его именем назван не один объект в Казанском селе и улица в Тюмени. Попав под миномётный обстрел, он, несмотря на смертельное ранение, продолжил руководство подразделенем, пока вооруженные силы врага не отступили. Храбрые тюменские воины следуют его примеру.