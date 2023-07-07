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«Такой был светлый и приятный человек»: в Тюменской области простились с бойцом

7 июля 2023, 15:47
Фото: 1MI

Житель села Вагай Тюменской области погиб в зоне СВО

Житель села Вагай, Абайдуллин Ринат Анварович, погиб в ДНР в ходе выполнения воинских задач.

О смерти бойца сообщили Вконтакте его бывшие коллеги — сотрудники Вагайского Дворца культуры. Они выразли соболезнования родным и друзьям героически павшего воина. Его знакомые написали, что знали Рината как очень светлого и приятного человека, добавив, что таких людей сейчас очень сложно встретить.

Прощание с погибшим состоялось 1 июля в 11 утра на площади возле памятника павшим в годы ВОВ.

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор почтил память Героя РФ Жумабая Раизова. Жумабай — образец мужества и патриотизма для наших бойцов, его именем назван не один объект в Казанском селе и улица в Тюмени. Попав под миномётный обстрел, он, несмотря на смертельное ранение, продолжил руководство подразделенем, пока вооруженные силы врага не отступили. Храбрые тюменские воины следуют его примеру.

Фото: telegram-канал "Не жди меня из Украины"
Губернатор почтил память погибшего героя СВО в тюменском селе
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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Память#Вагайский район#Общество#Тюменцы
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