Губернатор почтил память погибшего героя СВО в тюменском селе

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В своём telegram-канале глава региона сообщил, что он возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» вместе с близкими погибшего бойца.
Односельчане запомнили Жумабая как бесстрашного офицера и дважды лучшего стрелка ВДВ. В зоне СВО он командовал парашютно-десантной ротой и добился огромного уважения среди бойцов.
Именем погибшего героя РФ в Казанском названы спортивная школа, детско-юношеский центр «Авангард», улица в Тюмени. Также его памяти посвятили Кубок Тюменской области по спортивному туризму.
«Жизнь и боевой путь гвардии старшего лейтенанта Раизова — яркий пример мужества и героизма», — написал Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени. Об этом рассказала его сестра 29 июня на своей странице Вконтакте.