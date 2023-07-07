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Губернатор почтил память погибшего героя СВО в тюменском селе

7 июля 2023, 14:56
Фото: 1MI

Александр Моор почтил память Жумабая Раизова в Тюменской области

Сегодня в селе Казанском Александр Моор почтил память Героя РФ Жумабая Раизова.

В своём telegram-канале глава региона сообщил, что он возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» вместе с близкими погибшего бойца.

Односельчане запомнили Жумабая как бесстрашного офицера и дважды лучшего стрелка ВДВ. В зоне СВО он командовал парашютно-десантной ротой и добился огромного уважения среди бойцов.

Именем погибшего героя РФ в Казанском названы спортивная школа, детско-юношеский центр «Авангард», улица в Тюмени. Также его памяти посвятили Кубок Тюменской области по спортивному туризму.

«Жизнь и боевой путь гвардии старшего лейтенанта Раизова — яркий пример мужества и героизма», — написал Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени. Об этом рассказала его сестра 29 июня на своей странице Вконтакте.

«Братик спи спокойно»: в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени
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#Елена Чебоксарова#СВО#Герой России#Память#Александр Моор#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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