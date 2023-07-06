В Тюмени судья отказалась рассматривать дело из-за неработающего кондиционера

Напомним, что заявление на руководителя тюменского РКРП Александра Черепанова написал подполковник Вячеслав Волковицкий после событий седьмого ноября 2020 года. Он заявил, что в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу.