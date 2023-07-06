В Тюмени судья отказалась рассматривать дело из-за неработающего кондиционера

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В этот момент Ленинский суд рассматривал уголовное дело Александра Черепанова. Сейчас проводится допрос подсудимого, следующий этап — прения.
В какой-то момент судья сообщила, что в зале заседания «очень душно, нужно решить что-то с кондиционером». В итоге аппарат чинили около 20 минут.
После паузы слушание громкого дела возобновилось.
Напомним, что заявление на руководителя тюменского РКРП Александра Черепанова написал подполковник Вячеслав Волковицкий после событий седьмого ноября 2020 года. Он заявил, что в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу.