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Published Сегодня, 10:28

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В Тюмени судья отказалась рассматривать дело из-за неработающего кондиционера

6 июля 2023, 10:28
Фото: nashgorod.ru

Тюменские суды останавливают работу из-за неработающих кондиционеров

Жара вносит свои коррективы в заседания тюменских судов. По данным корреспондента «Нашего города», из-за неработающего кондиционера в ленинском суде Тюмени прервалось слушание дела коммуниста Черепанова.

В этот момент Ленинский суд рассматривал уголовное дело Александра Черепанова. Сейчас проводится допрос подсудимого, следующий этап — прения.

В какой-то момент судья сообщила, что в зале заседания «очень душно, нужно решить что-то с кондиционером». В итоге аппарат чинили около 20 минут.

После паузы слушание громкого дела возобновилось.

Напомним, что заявление на руководителя тюменского РКРП Александра Черепанова написал подполковник Вячеслав Волковицкий после событий седьмого ноября 2020 года. Он заявил, что в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела#Эксклюзив
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