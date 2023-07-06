В Тюмени продали фабрику, работавшую в центре города с 1945 года

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 мая в Тюмени начались работы по сносу ранка «На Минской». Участок площадью 5 гектаров еще в конце марта выкупила строительная компания. Сейчас идет демонтаж торговых павильонов. По планам, полностью территорию зачистят до конца августа. В перспективе здесь возведут среднеэтажные жилые дома, объекты социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры. Уже тогда тюменские организации были готовы содействовать переносу предприятия, в том числе на территорию завода Медоборудования. Здесь фабрика может функционировать следующие пять-семь лет. Одновременно рассматривается вариант переезда в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрено множество мер поддержки. «На Минской» работали 150 предпринимателей (десять из них продают продовольственные товары, 140 — промышленные). Более того, с 15 мая закрылся рынок Червишевский. В настоящее время помещение пустует, однако уличная торговля продолжается. Предприниматели, торгующие овощами, фруктами, одеждой, цветами, отмечают, что будут находиться на месте «до последнего», несмотря на то, что новые торговые места для них организованы на рынке «Южный».