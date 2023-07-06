В Тюмени продали фабрику, работавшую в центре города с 1945 года

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Теперь станки достанутся компании «Тюменские рыболовные сети», их попытаются запустить в течение месяца.
«У нас аналогичное предприятие, которое существует с 2000 года. Устаревшие машины мы списали, часть перепродали другим фабрикам и 25 станков перевезли в наши цеха. Все оборудование еще советское. Такое производили в 60-е годы прошлого века», — сообщил глава «Тюменских рыболовных сетей» Михаил Баландюк изданию «РБК Тюмень».
Стоит отметить, что сетевязальное производство на Холодильной работало почти 78 лет. Оно появилось в 1945 году, когда в Тюмень была перевезена часть Касимовской фабрики. Теперь это центр города и здесь появятся жилые дома. В ближайшее время рынок «На Минской» превратится в стройплощадку. Новые строения возведут в районе улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная.
В настоящее время сетевязальное оборудование перевезено на новую площадку, всем арендаторам рынка «На Минской» будут предоставлены места в других торговых центрах города. Старые здания будут снесены до конца лета.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 мая в Тюмени начались работы по сносу ранка «На Минской». Участок площадью 5 гектаров еще в конце марта выкупила строительная компания. Сейчас идет демонтаж торговых павильонов. По планам, полностью территорию зачистят до конца августа. В перспективе здесь возведут среднеэтажные жилые дома, объекты социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры. Уже тогда тюменские организации были готовы содействовать переносу предприятия, в том числе на территорию завода Медоборудования. Здесь фабрика может функционировать следующие пять-семь лет. Одновременно рассматривается вариант переезда в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрено множество мер поддержки. «На Минской» работали 150 предпринимателей (десять из них продают продовольственные товары, 140 — промышленные). Более того, с 15 мая закрылся рынок Червишевский. В настоящее время помещение пустует, однако уличная торговля продолжается. Предприниматели, торгующие овощами, фруктами, одеждой, цветами, отмечают, что будут находиться на месте «до последнего», несмотря на то, что новые торговые места для них организованы на рынке «Южный».