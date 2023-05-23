В Тюмени приступили к сносу рынка «На Минской»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 15 мая закрылся рынок Червишевский. В настоящее время помещение крытого рынка пустует, однако уличная торговля продолжается. Предприниматели, торгующие овощами, фруктами, одеждой, цветами, отмечают, что будут находиться на месте «до последнего», несмотря на то, что новые торговые места для них организованы на рынке «Южный».