В Тюмени приступили к сносу рынка «На Минской»

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Published Сегодня, 07:58
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В настоящее время на участке в границах улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная идет демонтаж торговых павильонов. По планам, полностью территорию зачистят до конца августа, пишет 72.RU.
В перспективе здесь возведут среднеэтажные жилые дома, объекты социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры. Сетевязальную фабрику сохранят. Правда, перенесут на другую площадку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 15 мая закрылся рынок Червишевский. В настоящее время помещение крытого рынка пустует, однако уличная торговля продолжается. Предприниматели, торгующие овощами, фруктами, одеждой, цветами, отмечают, что будут находиться на месте «до последнего», несмотря на то, что новые торговые места для них организованы на рынке «Южный».