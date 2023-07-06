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Тюменцы заметили пенсионерку в нижнем белье

6 июля 2023, 02:07
Фото: 1MI

Полуголую пенсионерку заметили на улицах Тюмени

Вчера в районе «Автоколонна 1228» жители Тюмени заметили пожилую женщину, которая переходила дорогу в нижнем белье.

Очевидец снял видео и поделился им в социальной сети Вконтакте: бабушка спокойно ожидала зелёного сигнала светофора, а затем перешла проезжую часть, строго соблюдая все правила.

Рядом с пенсионеркой стояла прохожая в длинном красном платье, которая никак не реагировала на её наряд.

Подписчики паблика «Типичная Тюмень» были недовольны тем, что очевидец снимал видео вместо того, чтобы оказать пожилой женщине помощь.

«У человека, возможно, проблемы со здоровьем, для чего это всё выкладывать, подойдите и поинтересуйтесь, все ли в порядке, позвоните в скорую. Включите уже человечность, ведь бумеранг никого не оставит без внимания», — возмутилась местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что по Тюмени ходил обнажённый мужчина, которого поймали и передали медицинским работникам.

В Тюмени по улицам города разгуливал голый мужчина. Фото
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#Елена Чебоксарова
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