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День Аграфены Купальницы в Тюмени будет знойным: осадков сегодня не ожидается

6 июля 2023, 01:31
Фото: 1MI

Облачная погода с прояснениями и +31 градус ожидается в Тюмени 6 июля

Уже с утра в областной столице ожидается +25 градусов. В дневные часы температура воздуха повысится до +30 градусов, по комфортности будет ощущать как +31.

В ясное время суток прогнозируют слабый, но прохладный ветер: к обеду его направление сменится с северо-западного на северное. Погода будет облачной с прояснениями, ни капли дождя не ожидается.

Вечером столбики термометров опустятся до +26 градусов. Ветер сменит направление на южное, а затем на западное ближе к ночи, когда температура воздуха понизится до отметки + 19 градусов, информирует сервис «Яндекс. Погода».

По народному календарю 6 июля считается Днём Аграфены Купальницы — сегодня вечером начинаются купания. Наступает ночь на Ивана Купалу.

Ранее «Наш город» писал, что на следующей неделе в Тюмени ожидается + 38… + 40 градусов.

В Тюмени ожидается пекло до +40 градусов
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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Жара#Лето#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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