День Аграфены Купальницы в Тюмени будет знойным: осадков сегодня не ожидается

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Updated Сегодня, 01:39
В ясное время суток прогнозируют слабый, но прохладный ветер: к обеду его направление сменится с северо-западного на северное. Погода будет облачной с прояснениями, ни капли дождя не ожидается.
Вечером столбики термометров опустятся до +26 градусов. Ветер сменит направление на южное, а затем на западное ближе к ночи, когда температура воздуха понизится до отметки + 19 градусов, информирует сервис «Яндекс. Погода».
По народному календарю 6 июля считается Днём Аграфены Купальницы — сегодня вечером начинаются купания. Наступает ночь на Ивана Купалу.
Ранее «Наш город» писал, что на следующей неделе в Тюмени ожидается + 38… + 40 градусов.