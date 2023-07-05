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В Тюмени стали реже угонять автомобили. Почему?

5 июля 2023, 04:39
Фото: 1MI

Количество угонов автомобилей снизилось в Тюмени в 2023 году

Жители Тюмени стали в 3 раза реже обращаться к страховщикам по поводу угона автомобилей, в сравнении с 2022 годом.

По итогам этого полугодия, чаще всего угоняли автомобиль Kia Rio.

По статистике, жертвами злоумышленников становятся преимущественно владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota и Porsche, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу «Группы Ренессанс Страхование».

Вице-призединт по автострахованию Сергей Демидов считает, что причина снижения количества угонов заключается в бережном отношении к автомобилям, их защите и эффективной работе правоохранительных органов.

Ранее «Наш город» писал, что число машин китайского производства растёт. Вместе с этим на на них повышается спрос и, как следствие, цена.

Цены на китайские автомобили в Тюмени вырастут. Почему?
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#Автомобили#Автомобилисты#Угон автомобиля#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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