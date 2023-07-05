В Тюмени стали реже угонять автомобили. Почему?

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По итогам этого полугодия, чаще всего угоняли автомобиль Kia Rio.
По статистике, жертвами злоумышленников становятся преимущественно владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota и Porsche, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу «Группы Ренессанс Страхование».
Вице-призединт по автострахованию Сергей Демидов считает, что причина снижения количества угонов заключается в бережном отношении к автомобилям, их защите и эффективной работе правоохранительных органов.
Ранее «Наш город» писал, что число машин китайского производства растёт. Вместе с этим на на них повышается спрос и, как следствие, цена.