Цены на китайские автомобили в Тюмени вырастут. Почему?

По словам главы холдинговой компании «Дина» Ивана Михайлова, тюменские автовладельцы сами голосуют кошельком за китайского производителя. Причиной этому служит ряд факторов: наличие гарантии от завода-изготовителя, доступность запасных частей, практически полное отсутствие конкуренции со стороны европейских, корейских и японских марок, а также серьезное технологическое развитие китайских производителей, за которым следят многие потенциальные покупатели и это оказывает влияние на их предпочтения