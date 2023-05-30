Цены на китайские автомобили в Тюмени вырастут. Почему?

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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По словам главы холдинговой компании «Дина» Ивана Михайлова, тюменские автовладельцы сами голосуют кошельком за китайского производителя. Причиной этому служит ряд факторов: наличие гарантии от завода-изготовителя, доступность запасных частей, практически полное отсутствие конкуренции со стороны европейских, корейских и японских марок, а также серьезное технологическое развитие китайских производителей, за которым следят многие потенциальные покупатели и это оказывает влияние на их предпочтения
По прогнозам экспертов, стоимость автомобилей из Китая будет расти до тех пор, пока им не удастся полностью стать заменой для ушедших брендов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне начнутся продажи премиальных китайских внедорожников бренда Tank. Стоимость автомобилей составит не менее 3,7 миллионов рублей.