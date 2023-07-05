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В результате вечернего ДТП пострадал 13-летний тюменец на мотоцикле

5 июля 2023, 03:35
Фото: 1MI

Подросток на мотоцикли получил травму в результате ДТП в Тюменском районе

Вчера около 18.00 в посёлке Московский Тюменского района на улице Восточной столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Ирбис».
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ДТП

За рулём мотоцикла находился восьмиклассник. По предварительной информации, юный водитель, выезжая со второстпенной дороги, не уступил легковому транспорту, которым управлял 45-летний мужчина. В итоге мальчик получил ушибы.

Школьник рассказал, что сам купил себе мотоцикл, родителям же о его поездках ничего известно не было. Прав управления транспортным средством у него нет, сообщили в региональной ГИБДД.

Ранее «Наш город» писал, что накануне в Тюмени столкнулись мотоцикл и автомобиль на улице Вербное. Пострадали три человека, включая маленького ребёнка.

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Тюмени: был ранен четырехлетний малыш
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Дети#Мотоциклы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменцы
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