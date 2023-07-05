В результате вечернего ДТП пострадал 13-летний тюменец на мотоцикле

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
За рулём мотоцикла находился восьмиклассник. По предварительной информации, юный водитель, выезжая со второстпенной дороги, не уступил легковому транспорту, которым управлял 45-летний мужчина. В итоге мальчик получил ушибы.
Школьник рассказал, что сам купил себе мотоцикл, родителям же о его поездках ничего известно не было. Прав управления транспортным средством у него нет, сообщили в региональной ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал, что накануне в Тюмени столкнулись мотоцикл и автомобиль на улице Вербное. Пострадали три человека, включая маленького ребёнка.