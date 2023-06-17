В результате столкновения автомобиля и мотоцикла был ранен четырехлетний тюменец

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
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Updated Сегодня, 14:54
Ранены были 31-летний мужчина, управляющий мотоциклом, два пассажира автомобиля «Лада», а таже женщина с четырехлетним мальчиком.
Как выяснилось, водитель мотоцикла не имел водительских прав на управление мототехникой. На него составлен административный материал, сообщили в региональной ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области произошло 10 ДТП с участием зверей. В последнее время на дорогу активно выбегают косули.