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Published Сегодня, 14:22

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В результате столкновения автомобиля и мотоцикла был ранен четырехлетний тюменец

17 июня 2023, 14:22
Фото: 1MI

Автомобиль «Лада» и мотоцикл столкнулись в Тюмени: пострадали 3 человека

Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на улице Вербной.
Сюжет
ДТП

Ранены были 31-летний мужчина, управляющий мотоциклом, два пассажира автомобиля «Лада», а таже женщина с четырехлетним мальчиком.

Как выяснилось, водитель мотоцикла не имел водительских прав на управление мототехникой. На него составлен административный материал, сообщили в региональной ГИБДД.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области произошло 10 ДТП с участием зверей. В последнее время на дорогу активно выбегают косули.

Видео: 1MI
На тюменских дорогах произошло 10 ДТП с участием диких животных
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Дети#Безопасность на дорогах#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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