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На окраине Тюмени нашли труп 40-летнего мужчины

5 июля 2023, 14:42
Фото: 1MI

Труп 40-летнего мужчины обнаружен на окраине Тюмени

В областной столице найдено тело мужчины. О происшествии сообщили тюменцы в соцсетях.
Фото: Скрин Telegram-канала "Чс Тюмень"
«Обнаружено тело мужчины 1982 года рождения на улице Тимофея Чаркова в городе Тюмени. Без признаков криминальной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе СКР по Тюменской области в ответ на запрос «Нашего города».

Другие подробности неизвестны.

18 июня «Наш город» сообщал, что на кладбище в Тобольске нашли труп человека. Следовали СКР проводят проверку.

На кладбище в Тобольске нашли труп мужчины. СК начал проверку
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Труп
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