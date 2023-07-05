На окраине Тюмени нашли труп 40-летнего мужчины

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
«Обнаружено тело мужчины 1982 года рождения на улице Тимофея Чаркова в городе Тюмени. Без признаков криминальной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе СКР по Тюменской области в ответ на запрос «Нашего города».
Другие подробности неизвестны.
18 июня «Наш город» сообщал, что на кладбище в Тобольске нашли труп человека. Следовали СКР проводят проверку.