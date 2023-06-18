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На кладбище в Тобольске нашли труп мужчины. СК начал проверку

18 июня 2023, 05:50
Фото: 1MI

На кладбище в Тобольске нашли труп человека. СК начал проверку

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в Тобольске на Завальном кладбище. Днем в субботу на дороге у польских могил был обнаружен труп мужчины.
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Тюмень

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:22. Спустя семь минут медики были на месте происшествия.

«Врачи констатировали смерть», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. В настоящее время по данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени скончался из-за присасывания клеща, зараженного энцефалитом. Всего с начала сезона клещевым энцефалитом заразились ять жителей Тюменской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Труп#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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