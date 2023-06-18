На кладбище в Тобольске нашли труп мужчины. СК начал проверку

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:22. Спустя семь минут медики были на месте происшествия.
«Врачи констатировали смерть», — сообщили в ведомстве.
В Следственном комитете добавили, что следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. В настоящее время по данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени скончался из-за присасывания клеща, зараженного энцефалитом. Всего с начала сезона клещевым энцефалитом заразились ять жителей Тюменской области.