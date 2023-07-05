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Большинство тюменцев не хотят уезжать из нашего города. В чем причина?

5 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI

Большинству местных жителей нравится Тюмень

«Наш город» решил опросить читателей, хотят ли они покинуть Тюмень.
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Тюмень

Среди опрошенных 52% ответили, что им нравится областной центр. Так что покидать его они не желают.

«Вчера было 2 года, как я живу в Тюмени. И это лучший город Земли. Отсюда ни ногой. Лучшая набережная в России, великолепный театр и прогулки по ночной Тюмени просто шикарны», — написал Андрей Р.
«Есть города лучше, чем Тюмень. Но уютней городов нет. А вот стран лучше, чем Россия — полно», — поделился Сергей Р.
«Пять лет назад переехала в Тюмень и ни дня не пожалела. Тюмень — лучший город из тех, которые я повидала», — прокомментировала Татьяна.

Некоторые даже отметили, что они хотели бы перебраться из Краснодара в областную столицу нашего региона.

20% респондентов хотели бы переехать в другую страну. И лишь 12% — в другой город.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Тюменская область вошла в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестклимата
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#Елена Чебоксарова#Тюмень#Опрос#Общество#Общественное мнение#Тюменцы#Новости тюмени
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