Тюменская область вошла в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестклимата

Posted 17 июня 07:02
Published 17 июня 07:02
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Таких высоких результатов удалось добиться благодаря слаженной работы региональных и муниципальных органов власти совместно с бизнес-сообществом. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на презентации итогов рейтинга, которая прошла вовремя Петербургского международного экономического форума.
«Огромное спасибо тюменским предпринимателям, которые в тяжелом 2022 году прошли, наверное, самые суровые испытания за всю новейшую историю нашей страны. Огромное количество санкций, другие сложности. Тюменский бизнес делом доказал, что умеет действовать в условиях жесткой неопределенности», — подчеркнул глава региона.
В прошедшем году Тюменская область достигла рекордного показателя по росту инвестиций — 52 процента, напомнил Александр Моор. Губернатор поблагодарил инвестиционные команды региональных и муниципальных органов власти. Он отметил, что реализованный в регионе проект «Капитаны бизнеса» и муниципальный инвестиционный акселератор дали хорошие результаты — все проекты, которые предлагали предприниматели, получили поддержку и были реализованы.
«После подведения итогов рейтинга мы начнем очень важную и полезную работу по анализу достигнутых показателей и решению выявленных проблемных вопросов. Кроме того, как всегда, изучим новые успешные практики других регионов», — подчеркнул Александр Моор.
Необходимо отметить, что базой для формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата являются оценки предпринимателей. Тюменская область заняла второе место по такому значимому направлению рейтинга, как «Инфраструктура и ресурсы». Впереди нашего региона — только Москва.
«Это направление охватывает не только доступ бизнеса к инженерным сетям и дорогам, но и работу региональных институтов поддержки предпринимательства. У нас они действуют очень эффективно. Это результат нашей многолетней системной работы и оценка самих тюменских предпринимателей», — прокомментировал губернатор. При этом он подчеркнул, что необходимо в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом совершенствовать действующие и создавать новые инструменты поддержки развития региональной экономики.
«Чем больше инвестиций, тем больше требований к инфраструктуре. Строительство и ввод в строй новых предприятий увеличивают нагрузку на инженерные сети. Поэтому совместно с сетевыми компаниями, которые тоже входят в нашу команду, следует планировать развитие этой инфраструктуры. И мы такую работу ведем», — сказал глава региона.
Тюменская область — всегда в числе лидеров, подчеркнул губернатор. «Мы с вами в очередной раз доказали, что можем добиваться успеха, несмотря ни на какие трудности», — обратился к землякам Александр Моор.