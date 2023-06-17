Тюменская область вошла в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестклимата

«Это направление охватывает не только доступ бизнеса к инженерным сетям и дорогам, но и работу региональных институтов поддержки предпринимательства. У нас они действуют очень эффективно. Это результат нашей многолетней системной работы и оценка самих тюменских предпринимателей», — прокомментировал губернатор. При этом он подчеркнул, что необходимо в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом совершенствовать действующие и создавать новые инструменты поддержки развития региональной экономики.